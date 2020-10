CCOO retoma este viernes en Huelva las protestas contra los "recortes" presupuestarios a las universidades públicas

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha convocado este viernes, coincidiendo con la inauguración del curso universitario 2020-2021, una concentración de protesta en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en La Rábida (Huelva) para reclamar a la Junta que "reintegre los 135 millones recortados durante este año de los gastos corrientes" de las universidades públicas. El sindicato retoma así las protestas por los "recortes" en estas instituciones, cuya última concentración tuvo lugar el pasado 17 de junio a las puertas del Palacio San Telmo en Sevilla.

"No es de recibo que dichos importes, que presuntamente se iban a utilizar para hacer frente a la Covid-19, al final se hayan utilizado para eximir de impuestos a las llamadas 'tragaperras' o

para financiar los nuevos shows de Canal Sur, entre otros", critica el sindicato, que ha convocado esta concentración a las 10,00 horas.

Además, CCOO señala en un comunicado que "suscribe" lo dicho recientemente el rector de la Universidad de Sevilla sobre que "es difícil entender que un mismo hecho, la retirada de remanentes para gasto corriente, sea considerado negativo por el Gobierno andaluz para los municipios, pero necesario recortar a las universidades, siendo más grave en el caso de las universidades ya que los 135 millones no se pretenden reponer".

Igualmente, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Molina, --que estará presente en la concentración de este viernes-- recuerda que "Andalucía no cuenta con un modelo de financiación equitativo, justo y suficiente para todas las universidades Públicas. Siendo importante destacar que las últimas propuestas de la Junta han sido rechazadas rotundamente por las universidades".

Así, Molina "relama que los Presupuestos de 2021 conlleven la reposición de los 135 millones de euros sustraídos, un incremento suficiente y que se elimine la obligatoriedad de utilizar los exiguos ahorros que puedan quedar a alguna de las universidades. Pues de todo ello depende el futuro de estas instituciones".

Por otro lado, el sindicato informa que, a esta fecha, "a diferencia" de lo que sucede en otras comunidades autónomas, "tampoco se tienen noticias de la cuantía que las universidades públicas de Andalucía van a recibir de los fondos Covid-19, pese a que el Gobierno de la Nación ha transferido a Andalucía 383,9 millones de euros, correspondiendo, de ellos, a la enseñanza superior 76,77 millones".

A este respecto, CCOO reseña que estos fondos deben ejecutarse antes de fin de este 2020, para añadir que "no se puede olvidar lo que las universidades ya llevan gastado en digitalización, infraestructuras o limpieza, entre otros, para proteger la salud y seguridad de las respectivas comunidades universitarias". "Si los 76,77 millones de euros del Fondo Covid-19 no se transfieren pronto o no se pueden gastar a tiempo, pasarían a engrosar la tesorería de la Junta", se apunta desde el sindicato.

"Por todo ello, este viernes CCOO retoma las movilizaciones en defensa de las universidades públicas de Andalucía y contra los recortes, y pide a la comunidad universitaria y a la sociedad ser conscientes de que el futuro de estas instituciones y su aportación social depende una adecuada financiación", finaliza Molina.