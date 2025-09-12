CCOO y UGT alertan de que la pérdida de poder adquisitivo persiste pese a la contención del IPC en Andalucía

Archivo - Un hombre comprando en un mercado de abastos de Triana. A 13 de septiembre de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han mostrado su preocupación por la persistencia de subidas en productos básicos y energéticos que lastran la economía de los hogares, y además han considerado que la contención de los precios supone un "respiro", aunque ha advertido de que la pérdida de poder adquisitivo sigue siendo una realidad para los trabajadores.

CCOO-A ha saludado que el dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de agosto se haya mantenido en relación al mes de julio, pero el secretario de Condiciones de Trabajo, José Antonio Frejo, ha aclarado que "nos preocupa enormemente que, pese a ello, productos básicos en la economía de cualquier trabajador o trabajadora sigan instaurados en un crecimiento desmedido".

Frejo ha hecho referencia en ese sentido a productos como los energéticos o productos básicos como los huevos, cuyo precio se ha incrementado en casi un 19% casi. "Ello, unido los bajos salarios y al impacto de los precios sobre la vivienda hacen casi imposible que las personas jóvenes se puedan emancipar en Andalucía".

Ante esa realidad, el dirigente sindical ha hecho un llamamiento al Gobierno andaluz para que desarrolle políticas sociales "más allá de su visión privatizadora" y al empresariado que se siente a negociar "lo que verdaderamente tendría que ser una distribución equilibrada y justa de los beneficios empresariales".

Por su parte, UGT-A ha declrado que el mes de agosto "ofrece un respiro" para las economías domésticas, algo positivo teniendo en cuenta que históricamente este mes suele registrar incrementos en los precios.

Sin embargo, desde este sindicato han advertido que la pérdida de poder adquisitivo "sigue siendo una realidad". En los últimos cinco años los precios han crecido un 22%, mientras que los salarios pactados en convenio apenas han subido un 16%, lo que supone una pérdida de más de seis puntos para las personas trabajadoras.

Por ello, han reclamado "una mejora sustancial" de las condiciones laborales a través de la negociación colectiva, con mecanismos de revisión salarial que permitan recuperar poder adquisitivo y medidas que faciliten el acceso a una vivienda digna. En este sentido, han deseado que "la nueva Ley de Vivienda de Andalucía aporte soluciones concretas a las necesidades de las familias trabajadoras".

Finalmente, UGT ha reiterado su compromiso con la reducción de la jornada laboral legal a 37,5 horas, "porque trabajar más horas no significa producir más y porque se trata de una medida necesaria para garantizar la conciliación, la corresponsabilidad, la igualdad real de oportunidades, la sostenibilidad y un reparto más justo del trabajo y de la riqueza".