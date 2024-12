CCOO y UGT piden mejorar la formación para adaptarla a la nueva realidad del mercado laboral

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía han valorado la bajada del paro en el mes de noviembre, pero han llamado la atención sobre la necesidad de aumentar y mejorar la formación para adaptarla a la nueva realidad del mercado laboral.

En un comunicado, CCOO-A ha destacado el descenso del paro en noviembre en 8.464 personas en la región, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero ha matizado que "aún hay casi 650.000 personas en situación de desempleo, lo que pone de manifiesto la falta de medidas de empleo en nuestra tierra para darle solución y cobertura esas personas que siguen en situación de paro y que no encuentran trabajo en Andalucía".

El secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales de CCOO de Andalucía, Sergio Santos, también ha puesto el acento, en declaraciones recogidas en una nota, en la necesidad de que el Gobierno andaluz reactive la negociación del Pacto Andaluz por la Formación Profesional, "que era un compromiso del presidente de la Junta firmado en marzo de 2023 y sigue sin avanzar".

"No hemos visto ningún tipo de interés para que ese pacto, necesario para darle herramientas a las personas para que puedan encontrar trabajo y puedan seguir formándose para adaptarse a los nuevos procesos productivos, tenga avisos de llevarse a cabo", ha advertido el dirigente.

Ante esa situación, el sindicato ha vuelto a exigir al Ejecutivo andaluz "que deje de situarse de perfil y de posiciones parciales y aborde con las organizaciones sindicales el compromiso de la Junta para que vea la luz ese Pacto Andaluz por la Formación Profesional que un año y medio después todavía no se ha puesto en marcha".

FORTALECER LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Por su parte, en un comunicado, el secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT-A, Julián Vileya, ha señalado que "no hay no hay equilibrio entre la temporalidad y los indefinidos" y ha instado a que la conversión de contratos temporales a indefinidos sea "una prioridad" no solo en las políticas públicas "sino también en las privadas".

De igual manera, ha pedido fortalecer la negociación colectiva como "herramienta indispensable para garantizar derechos laborales y condiciones de trabajo dignas", así como combatir la desigualdad "redoblando esfuerzos para reducir la brecha de género y la desigualdad entre colectivos vulnerables".

"Solamente hay que ver el número de mujeres desempleadas en nuestra comunidad, cerca de 400.000, y la dependencia que tenemos del sector servicios", ha expresado para reclamar una mayor inversión en formación, ampliando su cobertura y adaptándola a las nuevas demandas del mercado laboral, especialmente en sectores emergentes como las tecnologías y las energías renovables.

Por último, ha llamado a apostar por la diversificación productiva. "Hay que fomentar sectores de alto valor añadido para reducir la dependencia de actividades temporales y estacionales", ha concluido.