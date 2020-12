CCOO, UGT y Tercer Sector piden un "refuerzo" del presupuesto para la renta mínima y "agilizar" trámites de acceso

SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO-A, UGT-A y la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, que ya promovieron la ILP de Renta Básica para Andalucía y como miembros de la Comisión Autonómica de Coordinación de la Renta Mínima, han presentado ante la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación una propuesta de modificación de la renta mínima.

"Consideramos que es un paso importante y necesario para atajar la pobreza y la exclusión, con el objetivo de mejorar la cobertura económica manteniendo los planes de inserción sociolaboral, facilitar y agilizar los trámites para que permita la compatibilidad y complementariedad con el IMV, puesto que al dirigirse al mismo tipo de personas en situación de alta vulnerabilidad se solapan", afirman.

Como señalan las organizaciones en un comunicado, la actual crisis sanitaria, económica y social está conllevando a un "notable incremento" del número de familias en situación de pobreza con una "insuficiente" cobertura de las prestaciones existentes. "Por ello, y dada la urgencia ante estas circunstancias, es necesario que se aborde dentro del debate de presupuestos el refuerzo de las partidas destinadas a financiar la renta mínima y la mejora de su gestión, ya que son muchas las dificultades de acceso a la prestación de la Renta Mínima de Inserción para Andalucía".

Las organizaciones explican que se han dirigido a los grupos del Parlamento andaluz para trasladarles la propuesta y la necesidad de que se destine un presupuesto suficiente, "ya que el borrador de presupuestos para 2021 prevé una nueva disminución de la partida destinada a la Renta Mínima que acumula una caída de 83 millones en dos últimos años".

Asimismo, apuntan que han pedido el compromiso de modificar el actual Decreto-Ley para ampliar sus coberturas y buscar la complementariedad y la compatibilidad con el IMV, y con ello, conseguir que Andalucía tenga una Ley de garantía de rentas, similar a las que tienen las comunidades autónomas más avanzadas.

En ese sentido, las organizaciones han explicado que han mantenido reuniones con el Grupo Parlamentario del PSOE, "que se comprometió en plantear enmiendas para mejorar la financiación, así como a tratar las posibles modificaciones en la normativa que Renta Mínima de Inserción, en una fase posterior"; con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, "que se mostró muy interesado en conocer la propuesta y en seguir dialogando sobre la reforma de la renta mínima"; y con el Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, "que nos manifestó que tenían previsto incluir enmiendas para recuperar la financiación y mostró su acuerdo con las líneas generales de la reforma que proponemos y su disposición a tratar sobre las modificaciones legales necesarias".

Según aclaran las organizaciones, el Grupo Popular "no ha dado respuesta a nuestra demanda de reunión por lo que no ha sido posible saber su disposición a ampliar el presupuesto para la renta, ni sobre la propuesta de reforma de la misma", toda vez que reclaman un "compromiso" a los partidos y de sus parlamentarios con la lucha contra la pobreza en el debate presupuestario de la comunidad. "No es posible hablar de una Andalucía desarrollada y libre mientras más del 37% de la población siga situación de riesgo de pobreza y exclusión", apostillan.