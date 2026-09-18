CCOO y USO trasladarán a la plantilla de Hitachi "la falta de avance en la negociación y actitud de bloqueo"

Archivo - Asamblea de la plantilla de Hitachi Energy en Córdoba, en una imagen de archivo. - CCOO CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Finalizado el periodo de prórroga acordado por la Comisión Técnica para intentar alcanzar puntos de encuentro en materia del convenio colectivo y el proceso de externalizaciones de Hitachi Energy de Córdoba, la empresa ha rechazado continuar con dicho espacio de trabajo, "incumpliendo los compromisos adquiridos y frustrando cualquier posibilidad de avance efectivo", han trasladado desde CCOO --sindicato con mayoría absoluta en el comité de empresa-- y USO, que dan por extinguida la prórroga y el compromiso de no movilización, "al no haberse cumplido ninguna de las condiciones pactadas".

Así, ambos sindicatos han anunciado en una nota que se plantean "retomar el calendario de movilizaciones ante la ausencia de avances reales en la negociación del convenio colectivo y la actitud de bloqueo mantenida por la dirección de la firma japonesa".

El comité de empresa había convocado una asamblea informativa dirigida exclusivamente al personal de talleres para explicar la situación del convenio y del plan de externalización. Sin embargo, "mandos intermedios y personal de oficina --no convocados-- irrumpieron por la fuerza en la sala, impidiendo su celebración e increpando e insultando a los delegados sindicales", han explicado desde CCOO y USO, que han exigido a la empresa "la apertura inmediata de una investigación interna por estos hechos, que constituyen una obstrucción a una reunión legalmente convocada y un ataque directo a la representación sindical".

Para ambos sindicatos, "lo ocurrido en la asamblea es una consecuencia directa del clima antisindical que se vive en la planta", al tiempo que han advertido de que "la Dirección de Recursos Humanos mantiene una actitud de mala fe, bloqueando la negociación colectiva y adoptando decisiones unilaterales que vulneran la normativa laboral y los compromisos adquiridos en la Comisión Técnica".

Además, han señalado que "la empresa continúa ejecutando su plan de externalización, incurriendo en cesión ilegal de trabajadores, mientras compañeros que desempeñaban esas funciones están siendo enviados a sus casas durante dos semanas".

"SUBCONTRATACIONES Y EXTERNALIZACIONES"

En este sentido, CCOO y USO han criticado que "la empresa ha continuado con subcontrataciones y externalizaciones pese al compromiso de paralización, obstaculiza la labor del comité de empresa y de la comisión negociadora, intentando negar la representatividad del colectivo técnico e ignora resoluciones de la autoridad laboral, laudos arbitrales y sentencias firmes que confirman la ultraactividad del convenio y la imposibilidad de convocar elecciones en puestos ya cubiertos".

Igualmente, han remarcado que "Hitachi aplica movilidad arbitraria, impone cambios de puesto y desvía carga estructural a contratas externas, incumple la garantía de ocupación efectiva, la promoción profesional interna y la obligación de impartir formación adecuada por no hablar de que desatiende obligaciones preventivas y de vigilancia de la salud en puestos de alta peligrosidad".

"Este escenario evidencia un acoso sistemático, infracciones reiteradas y una inacción voluntaria por parte de la Dirección de RRHH de la empresa", han apuntado desde CCOO y USO, que trasladarán a la asamblea de trabajadores la propuesta de "retomar movilizaciones y activar todas las vías sindicales y legales disponibles".

No obstante, ambos sindicatos han reiterado su "disposición al diálogo de buena fe, siempre que la empresa rectifique, abandone el bloqueo unilateral y se siente a buscar soluciones reales y consensuadas para el conflicto que atraviesa la planta de Córdoba".