CCOO ve "un paripé" la reunión de Junta, CEA y FAMP sobre la tasa turística y exige un debate con participación sindical

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía, tras la reunión mantenida entre la Junta, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para abordar la implantación de la tasa turística, considera que se ha producido "un puro paripé", al utilizar este encuentro para "posicionar todos en línea con el rechazo a la tasa o desinflar el debate con la creación de un Observatorio de Sostenibilidad Turística", que, a juicio del sindicato "para lo único que servirá será para contener a aquellos que exijan la implantación de la tasa turística".

La organización sindical ha advertido en un comunicado que el observatorio anunciado "solo integrará a municipios, empresarios y la propia Junta, dejando fuera a la representación de la sociedad civil, incluidos los sindicatos mayoritarios --UGT y CCOO-- que representan a los miles y miles de trabajadores del turismo y resto de servicios, es decir, aquellos que realmente sufren las consecuencias del turismo masificado y del deterioro de los servicios públicos".

Para la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, "se intenta tapar un problema real que tenemos la ciudadanía de Andalucía", al tiempo que ha preguntado que, "si es es un problema de recursos y de sostenibilidad, por qué nos suben el IBI los ayuntamientos, por qué nos suben las tasas basuras, por qué nos cobran para acceder a los museos limitando el acceso a la cultura, por qué no encontramos los trabajadores una vivienda y los jóvenes tienen que pagar precios en sus alquileres insoportables, o por qué las personas trabajadoras cuando vamos a trabajar tenemos que pagar aparcamiento".

Para CCOO de Andalucía, la tasa turística "vendría a intentar resolver un problema real que está afectando a la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas de Andalucía", por lo que desde el sindicato han exigido que "se afronte un debate serio y riguroso". "La tasa turística es una necesidad para reforzar los servicios públicos ante la llegada constante de visitantes a nuestra comunidad, para luchar contra la precariedad en el sector y reinvertir esta tasa en la conservación de nuestro patrimonio y actividad cultural", ha apostillado.

A este respecto, desde el sindicato han añadido que "aquellos que hacen turismo y utilizan los transportes, la sanidad si lo necesitan, las infraestructuras públicas, o son atendidos por trabajadores con cualificación y condiciones que debieran ser dignas, y merman --cuando no encarecen-- el parque de viviendas disponible, deben contribuir en mayor medida a su sostenimiento".

Para López el Gobierno andaluz "gobierna para unos pocos y no para la mayoría social, no queriendo molestar al empresariado y sin importarles el deterioro de los servicios públicos para posteriormente forzar la entrada de lo privado". "Desde CCOO exigimos que el Gobierno andaluz tenga sensibilidad y escuche a los trabajadores y a la ciudadanía, integrándolas en los debates y decisiones, cuestión que por ahora no está haciendo", ha concluido.