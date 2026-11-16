CEA pide reforzar la inversión productiva en el Presupuesto de 2027 y critica el gasto en encargos a medios propios

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SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha reclamado este lunes a la Junta de Andalucía que refuerce la inversión pública destinada al desarrollo económico y empresarial en el Presupuesto autonómico de 2027, mediante una mayor aportación de fondos propios procedentes del control del gasto corriente, al tiempo que ha advertido de que los encargos a medios propios de la Administración continúan representando cerca de 300 millones de euros que quedan fuera del alcance de las empresas andaluzas.

Así lo ha trasladado el director del Área de Relaciones Institucionales de la CEA, Luis Picón, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento andaluz, donde ha valorado el proyecto presupuestario para el próximo ejercicio y ha defendido la necesidad de impulsar la inversión productiva, mejorar la eficiencia del gasto público y favorecer una mayor participación de las empresas, especialmente de las pymes, en la contratación pública.

En este sentido, Picón ha considerado necesario "generar aún más ahorro público vía control del gasto público corriente" como estrategia para incrementar las inversiones públicas o reducir el peso de la deuda. Según ha señalado, el proyecto presupuestario destina un 8% a atender la deuda pública en circulación, mientras que los gastos de personal representan el 35,8% del gasto no financiero y experimentan un incremento del 6,9%, superior a la media de crecimiento de las cuentas.

Al respecto, ha defendido que, más allá del volumen de recursos destinado al personal público, es fundamental incrementar su especialización y adecuar las plantillas a las necesidades de determinados servicios administrativos, especialmente en las delegaciones provinciales encargadas de la tramitación de proyectos empresariales.

Asimismo, ha indicado que el presupuesto contempla alrededor de 5.900 millones de euros en inversiones públicas, aunque ha advertido de que más del 40% del esfuerzo inversor andaluz continúa dependiendo de recursos procedentes de la política europea de cohesión, cuya dotación ha disminuido en las cuentas de 2027.

Por ello, la organización empresarial ha insistido en la importancia de reforzar con fondos autonómicos los programas destinados al desarrollo económico y la mejora de las infraestructuras productivas, así como de planificar adecuadamente las inversiones y agilizar los procedimientos de licitación y contratación pública.

En este contexto, Picón ha reclamado evitar situaciones de "competencia desleal desde lo público" mediante los encargos a medios propios de la Administración, que, pese a haberse reducido en el proyecto presupuestario, siguen representando cerca de 300 millones de euros que, según ha lamentado, resultan "indisponibles para las empresas andaluzas".

También ha pedido que los pliegos de contratación pública tengan en cuenta los incrementos de los costes productivos y salariales registrados en los últimos años, incluidos los derivados de las subidas del salario mínimo interprofesional, y que estas circunstancias se reflejen igualmente en los procesos de concertación de servicios con operadores privados.

RECLAMA REFORMAR LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En materia de ingresos, el representante de la patronal ha reiterado la necesidad de reformar "sin dilación" el sistema de financiación autonómica, al considerar que el modelo vigente no permite trasladar recursos públicos a Andalucía en igualdad de condiciones con otros territorios.

Según ha explicado, los recursos procedentes de este sistema representan cerca de dos tercios de los ingresos previstos para 2027, por lo que su reforma resulta fundamental tanto para mejorar la prestación de los servicios públicos básicos como para financiar políticas de desarrollo económico relacionadas con infraestructuras productivas, innovación, digitalización y formación.

En este sentido, ha advertido de que existen programas estratégicos para Andalucía cuya ejecución "no debería retrasarse más" y que, mientras no se modifique el modelo de financiación, continuarán dependiendo en exceso de los fondos estructurales europeos o, cuando sea posible, de los mercados de deuda pública.

Asimismo, ha señalado la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y la falta de una reforma de la financiación autonómica como dos de los principales factores que introducen incertidumbre en el escenario presupuestario, junto a la situación geopolítica internacional y la finalización de una primera fase de las ayudas procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Frente a ello, ha valorado la estabilidad institucional en Andalucía y la posibilidad de disponer de un nuevo presupuesto autonómico, al considerar que aporta confianza y previsibilidad a los agentes económicos en un escenario en el que se prevé una moderación del crecimiento.

APOYA LA POLÍTICA FISCAL Y PIDE INCENTIVOS PARA VIVIENDA Y FORMACIÓN

Por otra parte, Picón ha trasladado el respaldo de la CEA a la estrategia fiscal del Gobierno andaluz, dirigida a disminuir la presión sobre la actividad económica, el ahorro privado y el empleo, al entender que esta política contribuye a ampliar las bases de contribuyentes y facilitar la inversión productiva.

No obstante, ha señalado que todavía existen ámbitos en los que se podría avanzar mediante nuevos incentivos fiscales, entre ellos la promoción y construcción de viviendas, con el objetivo de reducir el coste fiscal de las promociones inmobiliarias y favorecer el acceso a la vivienda.

También ha planteado la necesidad de aprobar una ley andaluza de mecenazgo para respaldar a los creadores culturales, establecer bonificaciones fiscales para la renovación de electrodomésticos de gama blanca por modelos energéticamente más eficientes y ampliar los incentivos a la Formación Profesional Dual para responder a las necesidades de personal cualificado de las empresas.

MAYOR COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

En relación con las políticas sociales, la organización empresarial ha reconocido el marcado carácter social de las cuentas autonómicas, cuyas principales partidas se destinan a sanidad, educación y servicios asistenciales, aunque ha considerado necesario ampliar la participación de la iniciativa privada en la prestación de estos servicios.

Picón ha defendido que la provisión pública de los servicios no debe confundirse con su prestación directa por parte de la Administración, por lo que ha abogado por aprovechar las posibilidades de la colaboración público-privada para mejorar la eficacia del gasto, agilizar proyectos y evitar posibles efectos de expulsión de las empresas del mercado.

En esta línea, ha reiterado la importancia de facilitar la participación de las pymes andaluzas en los concursos públicos, así como de incrementar la colaboración con los sectores privados en aquellos proyectos que requieran una ejecución rápida.

ATENCIÓN A LA INDUSTRIA, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO

En cuanto a las políticas sectoriales, la CEA ha solicitado reforzar los programas de apoyo a la industria y la agroindustria, que cuentan con estrategias y actuaciones ya planificadas, pero cuya eficacia dependerá, según ha advertido, de una ejecución ágil de los fondos, una gestión predecible y el cumplimiento de los plazos establecidos.

En materia turística, Picón ha señalado que la reducción de los fondos europeos supondrá una disminución de los recursos destinados a promoción, por lo que ha considerado necesario compensar esta situación mediante el mantenimiento de la calidad y la capacidad innovadora de la empresa pública de turismo andaluz.