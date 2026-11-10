CEA pide respetar la seguridad de empresas y trabajadores durante la huelga y la califica de "política"

Archivo - El presidente de la CEA, Javier González de Lara, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha pedido este martes que se garantice la seguridad de las empresas y los trabajadores durante la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, al tiempo que ha calificado la convocatoria de "política" y ha estimado que su alcance será "muy relativo".

En una entrevista en COPE Andalucía recogida por Europa Press, González de Lara ha asegurado que los empresarios respetarán "incuestionablemente" la decisión de quienes secunden el paro y ha reclamado que quienes opten por acudir a sus puestos puedan hacerlo con libertad. "La gente no debe estar nerviosa por poder ir a trabajar", ha afirmado.

El presidente de la CEA ha defendido la legitimidad de las organizaciones sindicales para convocar movilizaciones, si bien ha expresado su desacuerdo con este paro. "Es una huelga política", ha asegurado antes de aludir a declaraciones de representantes del Gobierno central que, a su juicio, reconocen el carácter político de la convocatoria.

González de Lara ha advertido del perjuicio que supondría para comercios, bares y establecimientos hoteleros tener que cerrar durante la jornada. Preguntado por el posible impacto económico de la huelga en Andalucía, ha señalado que es "muy difícil calcularlo" antes de conocer el seguimiento del paro.

Por último, ha pedido que la jornada transcurra sin "altercados ni actuaciones coercitivas" y ha llamado a la prudencia durante las manifestaciones previstas para la tarde. "Nuestro mensaje es libertad para decidir, respeto para todos", ha señalado.