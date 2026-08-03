CEA traslada su apoyo a Ceuta y reivindica la seguridad como condición para la actividad económica

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SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha trasladado este lunes su "apoyo y solidaridad" a Ceuta ante "los graves acontecimientos" registrados en los últimos días y ha expresado su cercanía a los ciudadanos, trabajadores y empresas de la ciudad autónoma, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas.

En un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press, la patronal andaluza ha defendido que "la seguridad nacional y la convivencia son condiciones indispensables para el desarrollo de la actividad diaria y económica".

Asimismo, la CEA ha reafirmado su defensa del "pleno respeto al Estado de derecho y la seguridad jurídica".