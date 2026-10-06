CEA ve "surrealista" el procedimiento con los decretos ley de vivienda y acusa al Gobierno de "jugar al trilerismo"

Archivo - El presidente de la CEA, Javier González de Lara - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha considerado este martes "surrealista" lo que se pretende hacer con los dos reales decretos ley de vivienda y ha acusado al Gobierno central de "jugar al trilerismo".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, González de Lara ha visto justificada la convocatoria de las elecciones el 29 de noviembre, por cuanto la situación era "insostenible", "reconocida" por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que no se aprobaban Presupuestos Generales del Estado ni había una mayoría sólida y se hacían "juegos de artificio" para poder sacar algo adelante.

Sobre el hecho de que el Consejo de Ministro tenga previsto aprobar este martes de nuevo los dos reales decretos ley de vivienda y que tendrían que ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso, González de Lara ha considerado que el procedimiento es "surrealista".

"Yo creo que hay pocos precedentes en la democracia española que con una convocatoria electoral se quiera aprobar por la Diputación Permanente una herramienta jurídica como puede ser un decreto ley y que además ha sido rechazado previamente por el Parlamento; es como jugar al trilerismo, si no te sale la bolita en este cubito, a ver si te puedo engañar y te sale en otro", ha señalado.

En su opinión, es "poco ético desde el punto de vista político; es querer engañar a la opinión pública con algo que el propio Parlamento te ha rechazado". "En esta ocasión, como no ha salido lo que yo quería, pues por la puerta de atrás hago un juego de trilero e intento colarle a la ciudadanía una normativa que lo que hace es generar aún más inquietud, más inseguridad e incertidumbre, pero para todos, para los propietarios y los inquilinos", ha agregado.

Para González de Lara, "no se puede hacer peor" y en el tema de la vivienda hay que dejarse de tanta "ideología": "Hacen falta más casas y menos eslóganes, porque llevamos ocho años que no se construye".

Ha manifestado que, en Andalucía, "hacen falta 200.000 viviendas, como poco" y, en España, más de un millón, y no hay ninguna solución "mágica", pero sí está claro que la "solución, siendo de todos, pasa necesariamente por las empresas".