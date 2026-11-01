CEAV advierte que el turismo se verá "muy afectado, especialmente en Andalucía" tras el accidente ferroviario de Urda

Archivo - Viajeros en la estación de Santa Justa de Sevilla tras el accidente de Urda (Toledo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), José Manuel Lastra, ha advertido este domingo 1 de que el turismo en la comunidad andaluza se verá "muy afectado, especialmente en Andalucía", puesto que el corredor ferroviario entre Andalucía y Madrid "es de vital importancia para la actividad turística y para los viajes de negocio".

En declaraciones a Radio Sevilla, recogidas por Europa Press, ha trasladado "toda nuestra tristeza y consternación por este lamentable accidente que ha causado la pérdida de tantas vidas". El siniestro ha dejado un balance provisional de 69 víctimas mortales y más de 200 heridos, en unos convoyes en los que viajaban un total de 538 personas.

En concreto, se ha referido a las agencias de viajes y los operadores turísticos andaluces que tenían previsto para esta fecha un alto volumen de salidas, que "evidentemente" se verán "gravemente afectados por esta situación", produciéndose así una "afectación de cierta importancia".

Asimismo, Lastra ha aludido a la posible crisis de reputación y en "recuperar la confianza" en el transporte ferroviario a nivel turístico tras los accidentes de Adamuz y Urda. "La alta velocidad española siempre ha sido de máxima seguridad y tiene que volver a serlo. Estamos convencidos de que así va a ser y es lo que estamos exigiendo igualmente el Ministerio de Transporte, que se den y que se tomen las medidas oportunas para que los viajeros puedan volver a confiar en la alta velocidad ferroviaria española con absoluta tranquilidad", ha agregado.

Al hilo del anterior accidente ferroviario de Adamuz, el presidente de CEAV ha reconocido que ya notaron una "caída importante" y prevén que vuelva a producirse otra "muy importante, todavía más aguda" tras el ocurrido en Urda. "Insto a que todo esto sirva precisamente para que se tomen las medidas oportunas y se haga una revisión, una profundísima revisión de lo que es el tráfico ferroviario en España en particular en la alta velocidad", ha añadido.

"Lo que tenemos claro es que hay que tomar medidas y realizar todas las acciones pertinentes para que esto no vuelva a ocurrir más", ha indicado Lastra, puesto que lo primero "es el drama humano, la tragedia que supone para tantísimas personas y familias". Tras ello, ha hecho alusión a la repercusión económica que supone "para muchos sectores, especialmente para el turismo".

En este sentido, el presidente de la CEAV ha asegurado que desde la confederación "estamos de acuerdo con al liberalización del tráfico ferroviario". "Entendemos que el hecho de que aparezcan nuevos operadores ferroviarios ha supuesto una gran ventaja tanto para el consumidor como para las agencias de viajes, para las empresas turísticas y para la ciudadanía en general", ha apostillado, pero "eso tiene que ir acompañado de una revisión adecuada de las infraestructuras".

En esta línea, ha advertido que se trata de una cuestión "de máxima importancia", puesto que "el turismo es una industria importantísima que aporta más del trece por ciento del producto interior bruto a la economía y que genera más de tres millones de empleos".

En suma, ha urgido a actuar "tanto para la seguridad del viajero del ciudadano como para la confianza que tenemos que darle a los mercados internacionales para que sigan confiando en España como destino turístico y en este caso en un sistema de transporte tan importante como es la alta velocidad".

LA ALTERNATIVA AÉREA

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes ha valorado como insuficiente la alternativa de unir Sevilla y Madrid con refuerzos de las compañías aéreas como medida ante el cese de la actividad ferroviaria, así como el ofrecimiento de un mayor número de plazas por parte de las compañías de autobuses.

"Las miles de plazas diarias que pone a disposición la alta velocidad a una ciudad efectivamente como Sevilla o como puede ser también Málaga o Granada no pueden compensarse con los refuerzos que están realizando Las compañías aéreas, a las cuales les agradecemos ese esfuerzo y también les agradecemos el tope de precios que han establecido", ha precisado Lastra.

Por ello, el presidente de la CEAV ha sostenido que "está claro que va a tener una afectación inmediata, ya lo está teniendo en lo que es este puente que estamos viviendo ahora". Además, ha advertido que también puede sufrirse esta afectación "a lo largo del mes de noviembre y quizás también en fechas tan especiales son el puente de diciembre y las navidades", en del tiempo que se tarden en restablecer el tráfico ferroviario y "del tiempo que se tarde en recuperar la confianza del viajero del usuario en dicho tráfico ferroviario".