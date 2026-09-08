CECE Andalucía pide "menos improvisación normativa" tras el "batacazo histórico" del informe PISA

Archivo - Aula de un colegio andaluz. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía) ha mostrado este martes su "profunda preocupación" ante los resultados del informe PISA 2025, presentado este martes por la OCDE, que sitúan a España en su peor registro histórico en Ciencias, Lectura y Matemáticas, con Andalucía por debajo de la media nacional en las tres competencias evaluadas (442 puntos en Matemáticas, 441 en Lectura y 462 en Ciencias, frente a los 457, 451 y 477 de media española).

Para CECE Andalucía, estos datos "no son una foto aislada, sino la constatación de un problema estructural que arrastra el sistema educativo desde hace varias ediciones" y que exige "dejar de mirar hacia otro lado y actuar con seriedad, sin urgencias electorales ni parches de última hora". Por ello, aboga en una nota de prensa por un pacto educativo "real" y "menos improvisación normativa" tras el "batacazo histórico" del PISA.

La organización recuerda que los centros privados y concertados andaluces llevan tiempo alertando de los efectos de una "implantación curricular marcada por la provisionalidad normativa, la reducción de la exigencia académica y la falta de acompañamiento real al profesorado". "No se puede pretender mejorar los resultados de los alumnos cambiando las reglas del juego cada poco tiempo y sin contar con quienes cada día están en el aula", ha señalado la patronal.

CECE Andalucía defiende que la libertad de enseñanza y la pluralidad de la oferta educativa --pública, concertada y privada-- es "parte de la solución, no del problema", y pide que "no se utilicen los resultados de PISA como arma arrojadiza entre administraciones ni como excusa para cuestionar el modelo de conciertos, que garantiza a miles de familias andaluzas el derecho a elegir centro en igualdad de condiciones".