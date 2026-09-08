La Junta abre un expediente para ordenar la demolición del Algarrobico y restaurar los terrenos protegidos

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha anunciado el inicio del procedimiento destinado a restablecer la legalidad en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), para demoler el edificio hotelero de una veintena de plantas y 411 habitaciones que se asienta en la zona con el fin de "devolver los terrenos protegidos a su estado original".

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, ha acordado abrir un expediente a tal fin después de que el Ayuntamiento de Carboneras aprobase en Pleno la revisión de oficio de la licencia de obras, para su nulidad, el pasado 7 de julio.

El asunto ha sido abordado este martes en una reunión celebrada en el Palacio de San Telmo, a la que ha asistido la consejera Rocío Díaz, según ha informado la Junta en una nota.

"Hoy damos un paso decisivo en un asunto que lleva demasiados años abierto. La Junta ha mantenido una hoja de ruta clara: actuar con seguridad jurídica, hacer cumplir la legalidad y avanzar hasta conseguir la demolición del hotel y la recuperación de este espacio protegido", ha señalado Díaz.

La actuación se ampara en la competencia que la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), atribuye directamente a la Comunidad Autónoma para defender la legalidad territorial cuando se producen actuaciones contrarias a la ordenación del territorio. Entre esos supuestos se encuentran las actuaciones que afecten a suelos especialmente protegidos y al espacio litoral.

El expediente permitirá determinar las medidas necesarias para devolver los terrenos a la situación anterior a la construcción del hotel. El informe elaborado por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo antes de iniciar el procedimiento establece que esa restitución deberá incluir el desmantelamiento de servicios, infraestructuras e instalaciones vinculadas al inmueble, la demolición del hotel y la restauración de los terrenos, con el objetivo de recuperar los valores que justificaron su especial protección.

El hotel, al que se concedió licencia para su construcción en enero de 2003, se levanta sobre terrenos clasificados ya como suelo no urbanizable de especial protección, dentro del entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La protección de estos suelos y la eliminación de la licencia de obras han sido durante los últimos años los dos pilares de la estrategia jurídica seguida por la Junta para alcanzar la restitución completa de la legalidad.

La declaración de nulidad de la licencia era un trámite imprescindible para poder avanzar por esta vía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había requerido en junio al Ayuntamiento de Carboneras que culminara en un plazo de 20 días hábiles el procedimiento de revisión de oficio del permiso concedido a la promotora en 2003. Finalmente, el Pleno municipal adoptó el acuerdo el pasado 7 de julio.

UNA HOJA DE RUTA DE "AÑOS"

La apertura de este expediente da continuidad a las actuaciones administrativas y judiciales impulsadas por la Junta en los últimos años para recuperar el paraje.

Por un lado, el Gobierno andaluz se personó en el incidente de ejecución de las sentencias que obligaban al Ayuntamiento de Carboneras a adaptar su planeamiento para que los terrenos de El Algarrobico figurasen correctamente como suelo no urbanizable de especial protección.

Por otro, la Junta también se personó en la ejecución de la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a revisar de oficio la licencia de obras. Paralelamente, se han desarrollado actuaciones administrativas dirigidas a consolidar la clasificación protegida de los terrenos, garantizar su correcta publicación oficial y avanzar hacia la eliminación definitiva de la licencia que amparaba la construcción.

Díaz ha subrayado que "la posición de la Junta ha sido siempre la misma: la nulidad de la licencia era la vía más segura y eficaz para poder restablecer la legalidad. Ese paso ya se ha producido y ahora corresponde continuar el procedimiento con todas las garantías hasta completar la restitución de los terrenos".

La posición mantenida por la Junta, que ha defendido la nulidad de la licencia como la vía jurídicamente "más segura" para avanzar hacia la demolición, recibió además el respaldo de la Secretaría municipal y del Consejo Consultivo de Andalucía. Este último consideró procedente la revisión de oficio antes de que el Ayuntamiento adoptara finalmente el acuerdo de nulidad.

Con la apertura del procedimiento de restablecimiento de la legalidad territorial, la Junta da así el siguiente paso de su estrategia para que El Algarrobico pueda ser demolido y el espacio natural recupere las condiciones y valores que motivaron su protección.