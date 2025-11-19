El CEIP 19 de julio de Bailén (Jaén) y el IES Francisco Rodríguez Marín de Osuna (Sevilla), premiados en los Steam

Foto de familia con los centros que han participado en los Premios Steam. - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Educación Infantil y Primera (CEIP) 19 de julio en Bailén (Jaén) y el Instituto de Educación Secundaria Francisco rodríguez Marín en Osuna (Sevilla) han sido galardonados en los Premios Steam, que otorga el Ministerio de Educación, con el objetivo de reconocer proyectos educativos, materiales curriculares e innovaciones educativas dirigidas a fomentar entre las niñas las vocaciones científicas y tecnológicas y contribuir al cierre de la brecha de género que existe en este campo.

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha hecho entrega este miércoles de los Premios Alianza Steam por el talento femenino, niñas en pie de ciencia, que se reparten en cinco categorías: Educación Infantil y Primaria; Educación Secundaria y Bachillerato; Formación Profesional de Grado Medio; Formación Profesional de Grado Superior; y entidades y organizaciones. Los primeros premios están dotados con 5.000 euros cada uno, los segundos con 3.000 euros y los terceros con 2.000 euros.

La convocatoria permitía la participación en varias modalidades, desde centros educativos de Infantil y Primaria, centros de educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional Básica, Superior y Enseñanzas de Régimen Especial; y una modalidad para entidades u organizaciones público o privadas, según ha recordado el Gobierno en una nota.

Además, se han otorgado ocho menciones honoríficas al Colegio Sagrado Corazón (Logroño), CEIP Marie Curie (Sevilla), IES La Marisma (Huelva), IES Jacarandá (Brenes, Sevilla), Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, Federación Mujeres Jóvenes, Fundación ASTI Talent and Technology Foundation y la Fundación CERES (Centro de recursos sociales).

Todos los proyectos están recogidos en una publicación accesible en la web de la Alianza y sirven de ejemplo de buenas prácticas para otros centros educativos y otras entidades y organizaciones comprometidas en este ámbito.