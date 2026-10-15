El CEIP Santos Mártires gana en Córdoba el Flora Mini con una instalación inspirada en el concepto de lo 'Efímero'

Narci Ruiz (izda.), junto a la instalación del CEIP Santos Mártires que ha ganado la tercera edición del Flora Mini. - Ayuntamiento de Córdoba

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Santos Mártires de Córdoba gana la tercera edición de Flora Mini con una instalación artística inspirada en el concepto de lo 'Efímero', en el marco del proyecto impulsado por la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Córdoba y el Festival Flora, para acercar el arte floral y la creación artística a los centros educativos de la ciudad, habiendo reconocido el jurado en este caso "la fuerza atmosférica y expresiva de su instalación, su planteamiento teatral y su capacidad para generar una experiencia envolvente, así como la sensibilidad artística de la propuesta".

Según ha informado el Consistorio cordobés en una nota, el segundo premio ha recaído en el Colegio Santa Victoria, por la originalidad con la que ha interpretado el lema de esta edición, 'Efímero', mediante la utilización de CD como material artístico. El jurado ha destacado "la capacidad de transformar estos elementos en una propuesta creativa con un nuevo significado", además de "la solidez estructural de la instalación, su coherencia estética y el cuidado de la composición".

Por su parte, el tercer premio ha sido para el CEIP Noreña, cuya instalación aborda el universo de las emociones. La propuesta "establece una conexión entre la experiencia humana y la naturaleza transitoria de las cosas, trasladando una idea abstracta a un lenguaje artístico cercano y expresivo, cargado de significado".

Con estos reconocimientos, Flora Mini culmina una nueva edición en la que el alumnado y el profesorado de ocho centros educativos han trabajado conjuntamente para transformar sus espacios cotidianos en instalaciones artísticas, acercando a la comunidad educativa el espíritu de un festival que convierte la ciudad en un espacio de encuentro entre arte y naturaleza.

La tercera edición de Flora Mini ha ampliado por primera vez la participación a todos los centros de Educación Primaria de la ciudad. La apertura territorial ha permitido que ocho centros educativos formen parte de esta experiencia: el Colegio Nuestra Señora de la Piedad, el CEIP Santos Mártires, el CEIP Al-Ándalus Córdoba, Montessori Córdoba International School, el Colegio Santa Victoria, el CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, el CEIP Juan de Mena y el CEIP Noreña.

Para la delegada de Educación e Infancia del Ayuntamiento, Narci Ruiz, "el proyecto busca que el trabajo realizado en los colegios pueda compartirse con las familias y con la ciudadanía, dando visibilidad al talento de los escolares reconocimento el esfuerzo de las comunidades educativas. De este modo, los centros se convierten en espacios culturales abiertos y sus instalaciones permiten descubrir el potencial creativo de los niños y niñas cordobeses".

La coordinadora del Festival Flora, Elena Moreno, ha agradecido la participación de todos los colegios y ha destacado la calidad y creatividad de las instalaciones. Moreno ha afirmado que "para el jurado ha sido muy difícil elegir al ganador ya que el nivel de este año ha sido muy alto"-