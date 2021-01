Celis acusa a la Junta de hacer una "política de improvisación y ocurrencia" en la gestión de la pandemia

GRANADA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Congreso y diputado del PSOE por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha acusado este miércoles al Gobierno andaluz de estar haciendo una "política de improvisación y ocurrencia" en la gestión de la pandemia, reprochándole que plantee un plan de vacunación "dos semanas después" de empezar a poner las vacunas y que no use los recursos económicos que existen para dar "tranquilidad" a las familias en la vuelta a las aulas con la ola de frío.

En declaraciones a los periodistas en Granada, Gómez de Celis ha acusado al Gobierno andaluz de PP y Cs de falta de "transparencia" respecto a en "qué, cómo y cuándo" se están gastando los 2.200 millones de euros que Andalucía ha recibido del fondo Covid de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas.

"No sabemos, no hay información, no hay transparencia", ha lamentado, advirtiendo de que la Junta está haciendo una "política de improvisación y ocurrencia en un momento en el que la sociedad andaluza está esperando diligencia, rapidez, claridad y planificación a la hora, por ejemplo, de acometer el proceso de vacunación" frente a la Covid-19.

Ha tachado así de "inaudito" que el Gobierno de la Junta "ponga encima de la mesa" un plan de vacunación dos semanas después de que hayan comenzado a ponerse las dosis, algo que a su juicio "no es aceptable" como tampoco lo es, ha dicho, "la ocurrencia" del consejero de Educación, Javier Imbroda, de que se ventile cada diez minutos durante los cambios de clase en los lugares donde haga mucho frío.

Para el vicepresidente primero del Congreso se trata de una "ocurrencia muy grave", especialmente cuando el Gobierno de la Junta cuenta, ha dicho, con una ley aprobada por unanimidad sobre climatización en los centros educativos y cuando hay recursos económicos, los citados 2.200 millones de euros, que permitirían dar "tranquilidad" a las familias a la hora de afrontar la vuelta a las aulas tras las vacaciones, que ha coincidido con la ola de frío.

Sobre otros asuntos, Gómez de Celis ha condenado el último episodio de "violencia machista" registrado en la provincia de Málaga, donde el martes un joven roció ácido a dos mujeres en el municipio de Cártama, y ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, una "rectificación" por haber "omitido" en sus condolencias el término "violencia de género", instándole a que "no sucumba ante los postulados de la extrema derecha", en relación a Vox.