Un centenar de estudiantes participa en una nueva edición de 'Café con Ciencia'

Foto de familia con el alumnado participante. - UCO

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de escolares de Córdoba capital y provincia ha participado en una nueva edición de 'Café con Ciencia', actividad que ya cumple 16 ediciones, y se completa con una merienda con público general por la tarde, y que ha servido para que el alumnado conozca más de cerca al personal investigador de la Universidad de Córdoba (UCO) y, con un desayuno de por medio, profundice en sus líneas de estudio y cómo se produce el avance del conocimiento.

Según ha informado la UCO en una nota, así, estudiantes del 4º de la ESO de los institutos cordobeses Zoco, Averroes, Rafael de la Hoz y Blas Infante, así como el alumnado de los institutos Nuestra Señora de la Estrella de Villa del Río, Inca Garcilaso de Montilla y La Escribana de Villaviciosa de Córdoba han podido charlar con personal investigador de la UCO en torno a distintas temáticas científicas de relevancia y actualidad y plantearles sus dudas.

Las enfermedades que saltan de los animales a las personas, cómo optimizar la recogida de residuos, el papel de los antioxidantes en el cáncer, cómo afrontar las enfermedades que afectan a los árboles de la dehesa, los engaños y beneficios de la Inteligencia Artificial, o el uso de las matemáticas para desarrollar una medicina personalizada son algunos de los temas que han centrado las diez mesas del desayuno científico.

'Café con Ciencia' es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de Andalucía. Cuenta con la financiación de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).

La actividad 'Café con Ciencia' cuenta también con una sesión vespertina abierta a público general en el que las personas asistentes compartirán durante una hora una merienda con once investigadores de la UCO par abordar temáticas de interés y actualidad, como la IA, el cáncer, la sostenibilidad, la electricidad o la economía circular, entre otros temas.

SEMANA DE LA CIENCIA EN LA UCO

'Café con Ciencia' inaugura el programa de actividades de la UCO dentro de la Semana de la Ciencia. A lo largo de las tres primeras semanas de noviembre y en colaboración con la Agrupación Astronómica de Córdoba, se han organizado cuatro charlas divulgativas para profundizar en el Trío de Eclipses Ibérico que comenzó este año y finalizará en 2028. Periodistas y astrónomos profesionales y aficionados abordarán los días 4, 5, 10 y 18 de noviembre las claves para disfrutar de los eclipses, no dejarse engañar por los bulos y cómo sacarle el máximo partido desde las residencias de personas mayores o desde zonas rurales.

La Semana de la Ciencia concluirá el 26 de noviembre con el XI Congreso de Investigadores Noveles de la UCO, en la que quienes se están iniciando en la carrera investigadora tendrán la oportunidad de dar a conocer los primeros resultados de sus estudios.

La Semana de la Ciencia es una acción contemplada dentro del XIII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El programa completo se puede consultar en 'https://www.uco.es/investigacion/ucci/index.php/es/proyectos...'.