El centro comercial La Sierra cierra 2025 con una oferta comercial renovada en Córdoba

Archivo - Centro comercial La Sierra. - CENTRO COMERCIAL LA SIERRA - Archivo

CÓRDOBA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial La Sierra, Propiedad de Carmila y Carrefour Property, cierra el año 2025 reforzando su posicionamiento con una oferta comercial renovada y en constante evolución, enmarcada dentro de la campaña 'La emoción del cambio'. Bajo esta premisa, el centro continúa avanzando en su objetivo de ofrecer una propuesta amplia, diversa y equilibrada, capaz de dar respuesta a las necesidades de sus clientes en un único espacio.

Tal y como ha indicado el centro comercial en una nota, en este contexto, una de las incorporaciones más recientes ha sido Tramas Home, una nueva apuesta orientada al sector del hogar y la decoración. El establecimiento ofrece una cuidada selección de artículos decorativos como lámparas, jarrones, ambientadores para el hogar y una amplia gama de textiles, entre los que destacan alfombras, sábanas o toallas.

A esta apertura se suma Neksus, un operador especializado en telefonía móvil que reúne en un mismo punto de venta los servicios de marcas como Orange, Yoigo, Masmovil, Pepephone y Jazztel. Gracias a esta propuesta multimarca, los clientes pueden comparar y elegir la tarifa o servicio que mejor se adapte a sus necesidades sin necesidad de acudir a otros establecimientos.

Asimismo, La Sierra amplía su oferta de servicios con la llegada de Vietnam LX Nails, un nuevo salón especializado en manicura y pedicura que ofrece acabados acrílicos y semipermanentes a precios competitivos, reforzando así el segmento de belleza y cuidado personal. Estas incorporaciones se suman a aperturas recientes como Geek Atmosphere y Zapa10, que abrieron sus puertas el pasado mes de octubre y han registrado una excelente acogida por parte de los clientes, quienes han valorado especialmente la variedad y complementariedad de sus propuestas.

Con estas nuevas incorporaciones, el centro comercial La Sierra continúa fortaleciendo su mix comercial junto a marcas líderes como Sfera, Stradivarius, Pull&Bear, Krack, Mango, Pandora, Normal, Álvaro Moreno, TGB, H&M, Springfield, Adidas y Carrefour, además de anticipar la próxima llegada de Fitness Park, que contribuirá a seguir impulsando la atracción y dinamización del centro.