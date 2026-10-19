El Centro de Documentación Europea de la UCO inaugura la exposición 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa'

Inauguración de la exposición 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa'. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este lunes la inauguración de la exposición 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa', una muestra que podrá visitarse hasta el 30 de octubre en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales y que conmemora el 40º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea (UE).

Según informa la UCO en una nota, la exposición ofrece un recorrido visual y documental por las últimas cuatro décadas de integración europea, enfatizando el impacto que ha tenido en Andalucía la pertenencia a la UE. A través de distintos paneles, se analizan los avances en cohesión social y territorial, el desarrollo de infraestructuras, la modernización del tejido productivo y la creación de oportunidades en ámbitos como el empleo, la innovación, el turismo y la sostenibilidad.

La muestra, además, pone de relieve el papel activo de Andalucía en las instituciones y redes europeas, subrayando su creciente capacidad de influencia en las políticas comunitarias, y busca dar a conocer la historia de este aniversario y poner de manifiesto el compromiso de la comunidad autónoma andaluza con el proyecto europeo.

El acto de inauguración de las jornadas ha contado con la presencia de la directora general de Unión Europea de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Celia Rosell; la secretaria general de la UCO, Carmen Jiménez; el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, José J. Albert, y la directora del Centro de Documentación Europea, Magdalena Reifs.

La iniciativa, concretamente, ha sido elaborada en el marco de la Red de Información Europea de Andalucía, con la participación de los Centros de Documentación Europea y bajo la coordinación de la Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea.

La presencia de esta exposición en el Centro de Documentación Europea de Córdoba se integra dentro de la programación de la XXXVII edición de su Curso Superior de Estudios Europeos, un evento que ha arrancado esta tarde tras la inauguración de la muestra con una conferencia inaugural a cargo del investigador principal del Real Instituto Elcano, Jorge Tamames, y que busca acercar Europa a la comunidad universitaria y a la ciudadanía.