El centro de la UNED en Jaén ampliará su oferta el próximo curso con el nuevo Grado en Inteligencia Artificial

Presentación del nuevo Grado en Inteligencia Artificial. - UNED JAÉN

LINARES (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Jaén ampliará su oferta académica el próximo curso con el nuevo Grado en Inteligencia Artificial, que impartirá en su sede de Linares.

La titulación ha sido presentada este jueves en un acto que ha contado con el director de la UNED en Jaén, Vicente Ruiz; la concejala linarense de Cultura, Susana Ferrer, y el vicepresidente segundo de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales.

Ruiz ha destacado que este nuevo grado forma parte de una "ambiciosa estrategia de crecimiento académico", impulsada a través del Plan Plurianual 2026-2029, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Ha apuntado, además, que el alumnado podrá acceder a estos estudios en Inteligencia Artificial sin nota de corte, de manera que la UNED mantiene su compromiso con una educación superior accesible, flexible y de calidad.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación ha señalado que esta titulación "responde a la creciente demanda de profesionales" y se ha mostrado convencido de que "abrirá nuevas oportunidades laborales en sectores estratégicos como la tecnología, la investigación, la banca o la sanidad".

"Que este grado llegue a una ciudad con tanta tradición en ingeniería como es Linares demuestra la apuesta de la UNED y el compromiso de las instituciones como la Diputación Provincial de Jaén por esta ciudad y por la formación de calidad", ha afirmado.

Tras explicar que la matrícula está abierta desde el 1 de julio, ha "animado a todas las personas que quieran seguir creciendo profesionalmente a aprovechar esta gran oportunidad porque el futuro ya está aquí y la formación es la mejor herramienta para afrontarlo".

Perales, que ha recordado que la Diputación preside el patronato de la UNED en Jaén, ha añadido que la incorporación de nuevas titulaciones es posible, por el compromiso "total" de esta administración. "Un apoyo que seguiremos manteniendo para que se puedan implantar nuevos grados en todas y cada una de las sedes que esta entidad tiene repartidas por la provincia", ha comentado.

CRECIENTE DEMANDA

La concejala de Cultura de Linares también ha celebrado la llegada de este nuevo grado, dada su "proyección de futuro" y la "creciente demanda por parte de la sociedad y del tejido empresarial".

"La inteligencia artificial está transformando todos los ámbitos de nuestra vida: la industria, la salud, la educación, la administración, la investigación o los servicios. Por ello, formar a profesionales altamente cualificados en este ámbito supone apostar por el conocimiento, la innovación y las oportunidades de empleo. Este nuevo grado ofrecerá una sólida formación científica y tecnológica, preparando al alumnado para el desarrollo y la investigación en inteligencia artificial", ha dicho.

Ha apuntado, igualmente, que el grado tiene un significado muy especial para Linares, "una ciudad con una profunda tradición industrial y en ingeniería, que se está reinventándose apostando por la innovación, la tecnología y el conocimiento como motores de desarrollo".

En este sentido, ha resaltado que disponer de "una formación universitaria de estas características supone generar talento especializado que contribuirá a favorecer el crecimiento de nuestro tejido empresarial y la atracción de nuevos inversiones, así como reforzar el posicionamiento de Linares como un referente en innovación y transformación digital".

"Además, como todas la titulaciones oficiales de la UNED, se impartirá con un horario y metodología flexible y semipresencial, lo cual permite compatibilizar los estudios con la vida laborar, familiar y personal", ha agregado Ferrer.

Junto a ello, ha aludido a la estrecha colaboración que el Ayuntamiento mantiene con la UNED como consorciado, en el marco de una estrategia compartida "para seguir ofreciendo una formación adaptada a los retos del presente y del futuro". "Queremos que Linares continúe siendo un referente en talento y en innovación", ha apostillado.

En esta línea, la edil ha anunciado la puesta en marcha por parte del Consistorio de una convocatoria de 20 becas de ayudas, dotadas con 300 euros cada una y destinadas a la adquisición de material de estudios. Podrán solicitarlas todas las personas empadronadas en Linares y matriculadas durante el curso 2026-2027 en el Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la UNED en cualquiera de sus enseñanzas oficiales.