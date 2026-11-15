La Centuria Romana Munda de Montilla (Córdoba) acogerá el IV Congreso Nacional de Armaos y Agrupaciones Romanas en 2027

Archivo - Concentración de armaos y agrupaciones romanas en Montilla (Córdoba). - ASOCIACIÓN CULTURAL CENTURIA ROMANA MUNDA

MONTILLA (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

La Centuria Romana Munda organizará el IV Congreso Nacional de Armaos y Agrupaciones Romanas de Semana Santa y otras Fiestas Religiosas, que se celebrará en Montilla durante 2027. La designación se produjo en la clausura de la tercera edición del congreso en Lorca (Murcia), donde se han reunido representantes de distintas agrupaciones romanas de España.

Según destacan desde la Asociación Cultural Centuria Romana Munda, con esta elección, el congreso llegará por primera vez a Andalucía, después de sus tres anteriores ediciones celebradas en Jumilla (2023), Aledo (2025) y Lorca (2026), todas ellas en la Región de Murcia.

Este encuentro nacional nació con el objetivo de fomentar la convivencia y el intercambio de experiencias entre las agrupaciones romanas vinculadas a la Semana Santa y otras celebraciones religiosas, así como promover la conservación de sus tradiciones y la difusión de su patrimonio histórico, cultural y musical.

Las anteriores ediciones han combinado ponencias, exposiciones, encuentros institucionales, actividades culturales y desfiles, convirtiéndose en un espacio de colaboración entre las distintas formaciones participantes.

La elección de Montilla supone un nuevo reconocimiento a la trayectoria de la Centuria Romana Munda, que cuenta con una amplia experiencia en la organización de encuentros de agrupaciones romanas.

Su última gran convocatoria tuvo lugar el 16 de abril de 2023, con la celebración de la VII Gran Concentración de Imperios y Centurias Romanas, que reunió a más de 1.500 participantes procedentes de diferentes localidades españolas, quienes desfilaron por las calles de Montilla.

Aquella concentración constituyó uno de los acontecimientos más destacados organizados por la institución y puso de manifiesto su capacidad para coordinar grandes encuentros de carácter nacional.

COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y PRESERVAR LAS TRADICIONES

Uno de los principales objetivos de la Centuria Romana Munda será desarrollar un programa de ponencias y actividades culturales que convierta el IV Congreso Nacional en una oportunidad de aprendizaje, intercambio de conocimientos y convivencia para los representantes de las agrupaciones llegadas de distintos puntos de España.

La organización trabajará en la selección de contenidos y especialistas que permitan profundizar en la historia romana, su vinculación con las tradiciones de Semana Santa y el patrimonio cultural que representan estas agrupaciones.

Asimismo, se pretende fomentar el diálogo entre las distintas formaciones, compartir experiencias sobre la conservación de sus tradiciones y abordar los retos que plantea su transmisión a las nuevas generaciones.

De esta manera, el congreso buscará ir más allá de los actos institucionales y del tradicional desfile, ofreciendo a los asistentes una experiencia cultural y formativa que contribuya a fortalecer los vínculos entre las agrupaciones romanas de España.

La celebración del IV Congreso Nacional coincidirá con un año especialmente significativo para la localidad, tras su designación como Ciudad Española del Vino 2027 por la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin).

Esta circunstancia ofrecerá una oportunidad para vincular el congreso con la promoción del patrimonio histórico, cultural, gastronómico y vitivinícola de Montilla, así como para dar a conocer la tradición de los vinos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles entre los participantes y visitantes.

PROGRAMA DE TRES DÍAS

La Centuria Romana Munda trabajará en la elaboración de un programa de tres días, que comenzará un viernes y finalizará el domingo, siguiendo el formato de las anteriores ediciones del congreso.

La programación combinará ponencias de carácter histórico y cultural, encuentros entre las distintas agrupaciones romanas, actividades de convivencia y un gran desfile por las calles de Montilla.

La organización prestará especial atención al contenido de las ponencias, con el propósito de ofrecer a los asistentes procedentes de toda España una oportunidad para ampliar conocimientos, compartir experiencias y contribuir a la conservación de las tradiciones que representan estas agrupaciones.

Las fechas oficiales del IV Congreso Nacional se anunciarán una vez que la junta directiva de la Centuria Romana Munda haya cerrado su calendario anual de actividades para 2027.

El presidente de la Centuria Romana Munda, Rafael Cabello, valora esta elección como "un reconocimiento al trabajo realizado durante muchos años por la institución y por todas las generaciones de romanos que han formado parte de ella", a lo que añade que asumen "este nuevo reto con responsabilidad, ilusión y el compromiso de organizar un congreso que esté a la altura de nuestras tradiciones".

Tras la designación, la junta directiva ha comenzado los trabajos de planificación y coordinación del encuentro, buscando la colaboración de las administraciones públicas, entidades locales y colectivos vinculados a la cultura y las tradiciones.

La celebración del IV Congreso Nacional permitirá que Montilla se convierta en 2027 en punto de encuentro de las agrupaciones romanas de España, dando continuidad a "una iniciativa dedicada a preservar, compartir y transmitir estas tradiciones a las futuras generaciones".