Cerca de 323.000 andaluces podrán votar por primera vez este 29N en elecciones generales

Archivo - Ciudadanos ejerciendo el derecho al voto en un colegio electoral en Sevilla en una imagen de archivo - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 322.669 andaluces podrán ejercer el domingo 29 de noviembre su derecho al voto por primera vez en unas elecciones generales, lo que supone el 4,7% del total de los 6.847.487 electores convocados a las urnas en la comunidad, según datos de la Oficina del Censo Electoral (OCE) consultados por Europa Press.

Por provincias, Sevilla se sitúa a la cabeza en número de nuevos electores respecto a las generales del 23 de julio de 2023, con 80.589, seguida por Málaga, con 60.532; y Cádiz, con 50.610.

Por detrás se encuentran Granada, con 34.688; Córdoba, con 28.349; Almería, con 26.028; Jaén, con 22.201; y Huelva, con 19.672.

Respecto a las últimas elecciones de ámbito estatal, las europeas del 9 de junio de 2024, la cifra de nuevos votantes en Andalucía alcanza los 238.725 con el siguiente reparto por provincias: 19.270 en Almería; 37.448 en Cádiz; 21.007 en Córdoba; 25.738 en Granada; 14.666 en Huelva; 16.532 en Jaén; 44.917 en Málaga; y 59.867 en Sevilla.

En total, 6.847.487 andaluces, 313.473 de ellos residentes en el extranjero, podrán ejercer el derecho al voto el 29 de noviembre en las decimoséptimas elecciones generales, lo que supone un incremento de 177.891 electores en relación a los comicios celebrados en julio de 2023, un 2,6%.