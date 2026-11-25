MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre afronta su recta final con un último debate televisado entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) se encontrarán este jueves 26 de noviembre en una cita organizada por la Academia de Televisión, apenas tres días antes de que los españoles acudan a las urnas.

El encuentro reunirá de nuevo a Sánchez y Feijóo, que protagonizaron un cara a cara el pasado 19 de noviembre, esta vez junto a Abascal y Colau. Los cuatro candidatos confrontarán sus propuestas sobre vivienda, economía, políticas sociales y otros asuntos de la agenda electoral en un debate que podrá seguirse en distintas cadenas de televisión.

A QUÉ HORA ES EL DEBATE ELECTORAL A 4

El debate a cuatro comenzará a las 22.00 horas (hora peninsular) y tendrá una duración prevista de dos horas, por lo que finalizará alrededor de la medianoche.

El encuentro se celebrará en el plató A de Madrid Content City, en Tres Cantos (Madrid), el mismo escenario que acogió el cara a cara entre los candidatos del PSOE y el PP.

RTVE ofrecerá una programación especial desde las 20.00 horas, conducida por Pepa Bueno, para analizar las claves del encuentro y seguir los preparativos previos.

DÓNDE VER EL DEBATE A CUATRO EN DIRECTO

El debate electoral podrá seguirse en directo a través de La 1, Canal 24 Horas, TVE Internacional, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro y La Séptima, así como en ocho radiotelevisiones autonómicas integradas en FORTA.

Estas últimas son RTVA (Andalucía), CMM (Castilla-La Mancha), CARTV (Aragón), CVMC (Comunidad Valenciana), RTRM (Murcia), IB3 (Baleares), RTPA (Asturias) y RTVM (Madrid).

Además, el encuentro podrá seguirse por internet a través de RTVE.es y RTVE Play, así como por radio en Radio Nacional de España (RNE). También en Europa Press.

Las cadenas ofrecerán también una programación especial antes del encuentro. RTVE comenzará a las 20.00 horas, con Pepa Bueno; Antena 3, laSexta y Telecinco, a las 21.00 horas; Cuatro iniciará su cobertura a las 20.00 horas, mientras que La Séptima arrancará a las 19.00 horas.

QUIÉNES PARTICIPAN EN EL DEBATE ELECTORAL

El encuentro reunirá a los candidatos a la Presidencia del Gobierno de las cuatro principales formaciones políticas que concurren a las elecciones generales:

Pedro Sánchez, candidato del PSOE y presidente del Gobierno. *

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular (PP).

Santiago Abascal, candidato de Vox.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio.

Los cuatro candidatos ocuparán los atriles en el siguiente orden, de izquierda a derecha: Santiago Abascal (Vox), Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Ada Colau (Frente Amplio).

CÓMO SERÁ EL DEBATE A 4: LOS CINCO BLOQUES TEMÁTICOS

El debate se estructurará en cinco bloques temáticos de 20 minutos cada uno, durante los cuales cada candidato dispondrá de cinco minutos de intervención. Los tiempos estarán controlados por árbitros de la Federación Española de Baloncesto.

Los asuntos se abordarán en el siguiente orden:

1. Vivienda

2. Economía y fiscalidad

3. Política social y servicios públicos

4. Lucha contra la corrupción y regeneración democrática

5. Migración y política exterior

Antes de comenzar los bloques, los candidatos realizarán una intervención inicial de un minuto y medio para valorar la legislatura. Ada Colau abrirá el encuentro, seguida de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

El formato contempla también dos pausas de tres minutos, una después del segundo bloque y otra tras el cuarto. Durante esos descansos, los candidatos podrán hablar con un asesor previamente acreditado, aunque no podrán utilizar dispositivos electrónicos.

El debate finalizará con el denominado minuto de oro, en el que cada candidato dispondrá de un último turno de intervención. Pedro Sánchez será el primero, seguido de Santiago Abascal, Ada Colau y, por último, Alberto Núñez Feijóo.

QUIÉN MODERA EL DEBATE A CUATRO

La periodista María Casado, presidenta de la Academia de Televisión, será la encargada de moderar el debate entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau.

Casado ya desempeñó esta función en el cara a cara del 19 de noviembre, también organizado por la Academia de Televisión, institución responsable de la organización y producción del encuentro de este jueves.