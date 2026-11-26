Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington DC - Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han asegurado haber mantenido "una reunión excepcional" en la residencia particular del inquilino de la Casa Blanca en Florida, Mar-a-Lago, en la que han abordado "la importancia de que Rusia evite cualquier acción" que haga crecer la guerra de Ucrania, después de que Rutte haya defendido la gestión de Trump en torno al conflicto.

"La reunión ha sido muy significativa, y en ella se han tratado principalmente la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Irán, así como todos los logros sin precedentes que hemos conseguido juntos en las cumbres de La Haya y Ankara", reza el comunicado conjunto emitido al término del encuentro, que alude de esta forma a las cumbres de la OTAN en los veranos de 2025 y 2026, escenario de las presiones del mandatario estadounidense con respecto al gasto en defensa de sus socios.

En la reunión, agrega la nota, Rutte y Trump también han tratado "la importancia de que Rusia evite cualquier acción que, de forma intencionada o no, amplíe el conflicto", en alusión a la guerra de Ucrania, "así como la importancia de alcanzar una solución pacífica a la guerra lo antes posible". En este sentido, horas antes, el secretario general de la alianza defendía que el mandatario republicano está "ejerciendo la máxima presión sobre Rusia y haciendo llegar la ayuda esencial a Ucrania".

"Por último, hemos hablado de la importancia de seguir aumentando el gasto en defensa y la inversión en nuestra base industrial, tanto en Estados Unidos como en toda la OTAN", concluye el comunicado, que incide de este modo en las reclamaciones del inquilino de la Casa Blanca en cuanto al gasto militar del resto de integrantes de la OTAN, tras los enfrentamientos en los últimos años con países como España por este mismo asunto.

La reunión entre Rutte y Trump, sobre la que ninguno de los dos se ha pronunciado a título individual hasta el momento, ha tenido lugar una semana antes del encuentro de ministros de Exteriores de la OTAN del próximo 2 de diciembre en Bruselas.