Archivo - (Foto De ARCHIVO) Imagen De Un Examen De Oposición.- GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves 26 de noviembre una convocatoria de 14.373 plazas de empleo público en la Administración General del Estado (AGE), distribuidas en diez procesos selectivos para distintos cuerpos y escalas de los subgrupos A2, C1 y C2.

La resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública contempla puestos para el Cuerpo General Auxiliar y el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, así como para los técnicos auxiliares de Informática y los cuerpos de Gestión de la Administración Civil y de Gestión de Sistemas e Informática.

¿QUÉ PLAZAS SE CONVOCAN?

Turno libre y promoción interna:

Del total, 6.508 corresponden al turno libre y 7.865, a promoción interna, mientras que 1.679 se reservan para personas con discapacidad.

Cuerpos y escalas:

La convocatoria recoge diez procesos selectivos, que se corresponden con cinco cuerpos o escalas y sus respectivas modalidades de ingreso libre y promoción interna.

La distribución por cuerpos es la siguiente:

Administrativos y técnicos auxiliares de Informática (C1): 2.300 plazas de ingreso libre y 4.490 de promoción interna para el Cuerpo General Administrativo, así como 1.103 de ingreso libre y 310 de promoción interna para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática.

2.300 plazas de ingreso libre y 4.490 de promoción interna para el Cuerpo General Administrativo, así como 1.103 de ingreso libre y 310 de promoción interna para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática. Auxiliares de la Administración (C2): 1.450 plazas de turno libre y 475 de promoción interna para el Cuerpo General Auxiliar.

1.450 plazas de turno libre y 475 de promoción interna para el Cuerpo General Auxiliar. Gestión de la Administración civil del Estado y de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado (A2): 1.255 plazas de acceso libre y 2.200 de promoción interna en el Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado, junto con 400 de ingreso libre y 390 de promoción interna en el Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática.

¿QUÉ TITULACIÓN SE REQUIERE?

La titulación académica necesaria depende del subgrupo al que pertenezca el cuerpo al que se quiera acceder. Según las bases publicadas en el BOE, estos son los estudios exigidos:

Subgrupo C2: título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. Subgrupo C1: título de Bachiller o Técnico.

título de Bachiller o Técnico. Subgrupo A2: título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado.

OTROS REQUISITOS

La convocatoria también puede establecer una serie de condiciones generales para participar en los procesos selectivos.

Nacionalidad española o de la UE (según el puesto)

Edad mínima y máxima según la convocatoria

No haber sido separado del servicio de ninguna administración pública

No estar inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas.

Por su parte, quienes opten por la promoción interna deberán cumplir, además, los requisitos específicos de antigüedad y pertenencia a los cuerpos o escalas establecidos en el anexo correspondiente de la convocatoria.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE PRESENTAR LA SOLICITUD?

Las personas interesadas tendrán 20 días hábiles para presentar su solicitud, a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria. Por tanto, el plazo comienza este viernes 27 de noviembre.

Los días hábiles son aquellos en los que se trabaja y se realizan trámites administrativos: de lunes a viernes, excluidos los sábados, domingos y festivos.

En el supuesto de que haya de subsanarse la presentación electrónica de la solicitud, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

¿CÓMO SOLICITAR LAS PLAZAS?

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud exclusivamente por vía electrónica, mediante el modelo oficial 790, a través del servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de Acceso General.

El trámite se realiza en el siguiente enlace: https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias

Una vez dentro, los aspirantes deberán localizar el proceso selectivo al que quieran presentarse, cumplimentar el formulario de inscripción y registrar electrónicamente la solicitud. La plataforma permite también adjuntar documentación y realizar el pago de las tasas correspondientes.