Cerca de 650 personas participan en el proyecto 'FormAcción Alzheimer + Rural Andalucía' de Confeafa

La Confederación Andaluza de Alzheimer y otras Demencias (Confeafa) ha alcanzado las 647 personas participantes en las primeras 25 acciones formativas desarrolladas en el marco del proyecto 'FormAcción Alzheimer + Rural Andalucía'. - CONFEAFA

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Alzheimer y otras Demencias (Confeafa) ha alcanzado las 647 personas participantes en las primeras 25 acciones formativas desarrolladas en el marco del proyecto 'FormAcción Alzheimer + Rural Andalucía', una iniciativa dirigida a fortalecer las capacidades de las personas cuidadoras y profesionales sociosanitarios que atienden a personas con alzhéimer y otras demencias en el medio rural andaluz.

Estos primeros resultados, correspondientes al despliegue del proyecto hasta principios de noviembre, se han dado a conocer durante las II Jornadas sobre Alzheimer y otras Demencias de la Provincia de Cádiz, celebradas los días 4 y 5 en noviembre en Los Barrios y organizadas por la Asociación de Familiares de Alzheimer Barreño (AFA Barreño), según ha informado la entidad en una nota.

En este encuentro ha participado la coordinadora del proyecto por parte de Confeafa, Maite Cózar Osorno, con la ponencia 'Construyendo comunidades que cuidan. Proyecto FormAcción Alzheimer + Rural Andalucía'.

Según el balance presentado, de las 25 acciones formativas ejecutadas hasta la fecha, 17 se han dirigido a personas cuidadoras, con 527 asistentes, y ocho a profesionales sociosanitarios, con otros 120 participantes.

Estas actividades se han desarrollado en las provincias de Málaga, Granada, Jaén, Sevilla y Cádiz, mientras que Córdoba figura como el siguiente territorio previsto para la ejecución de nuevas acciones.

"Estos primeros resultados nos confirman que existe una necesidad real de formación y acompañamiento en el medio rural. Haber llegado ya a 647 personas es un paso importante, pero nuestro objetivo va más allá de las cifras: queremos que quienes cuidan a una persona con alzhéimer o cualquier otra demencia dispongan de conocimientos, herramientas y apoyos para afrontar el día a día con mayor seguridad y confianza", ha señalado Cózar.

Las cifras representan un primer avance de la programación global, que contempla 237 acciones formativas, de las que se ha ejecutado hasta ahora el 10,5%.

El proyecto continúa así su implantación progresiva en Andalucía, con el objetivo de llegar a 28 municipios rurales de las ocho provincias y formar a más de 1.000 personas cuidadoras y 300 profesionales sociosanitarios.

Una red de colaboración para mejorar los cuidados en el medio rural Más allá de los resultados de participación, el despliegue de 'FormAcción Alzheimer + Rural Andalucía' está permitiendo articular una red de colaboración entre entidades sociales, administraciones locales y recursos sociosanitarios para acercar la formación especializada a territorios donde el acceso a estos servicios resulta más limitado.

En esta labor de coordinación, Confeafa trabaja con 28 ayuntamientos, las ocho diputaciones provinciales, nueve asociaciones de familiares de personas con alzhéimer "con la implicación de 16 profesionales de trabajo social y psicología" y más de diez empresas del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

A esta estructura se suman 14 zonas básicas de salud, once distritos sanitarios y los ocho colegios de farmacia provinciales. Esta colaboración territorial constituye uno de los ejes fundamentales del proyecto, que parte de la necesidad de ofrecer una respuesta comunitaria e integral ante el alzhéimer y otras demencias, especialmente en municipios rurales afectados por el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica, la escasez de recursos especializados y la brecha digital.

"Uno de los principales aprendizajes de este proyecto es que las redes de cuidados no se construyen de un día para otro. Cada municipio tiene sus particularidades y sus propios ritmos, y por eso es fundamental trabajar de la mano de los ayuntamientos, los recursos sociosanitarios y, especialmente, las asociaciones de familiares de personas con alzhéimer, que son nuestra principal puerta de entrada y confianza en los pueblos", ha explicado Cózar.

En este sentido, la intervención busca no solo mejorar los conocimientos y competencias de quienes cuidan, sino también reforzar la coordinación entre los diferentes agentes que intervienen en la atención, favorecer la permanencia de las personas con demencia en su entorno habitual y contribuir a reducir la sobrecarga que asumen muchas familias.

FORMACIÓN ACCESIBLE Y ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE CADA TERRITORIO

El programa combina formación presencial, sesiones por videoconferencia y contenidos online, mediante una metodología flexible que facilita la participación tanto de personas cuidadoras familiares como de profesionales de atención primaria, servicios sociales, ayuda a domicilio, farmacias comunitarias y otros recursos vinculados al cuidado.

La formación es gratuita y se desarrolla con el apoyo de las asociaciones de familiares de personas con alzhéimer y de profesionales docentes de la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas de Confeafa, adaptando las actividades a las características y necesidades de los municipios participantes.

El modelo contempla siete acciones formativas específicas para personas cuidadoras y población general y diez para profesionales sociosanitarios, con contenidos orientados a mejorar la comprensión de las demencias, el acompañamiento a las personas afectadas y las habilidades necesarias para prestar una atención adecuada y centrada en la persona.

La experiencia acumulada en esta primera etapa también ha puesto de manifiesto la importancia de la coordinación con los agentes locales y el papel de las asociaciones de familiares de personas con alzhéimer como entidades de referencia y confianza para acercar la formación a la población rural.

Hacia comunidades más preparadas para afrontar las demencias Durante su intervención en las jornadas celebradas en Los Barrios, Maite Cózar Osorno abordó la necesidad de avanzar desde un modelo de atención centrado fundamentalmente en la enfermedad hacia otro que incorpore a la familia, los profesionales y la comunidad como parte esencial de la respuesta a las demencias.

Bajo el planteamiento de 'Construyendo comunidades que cuidan', la coordinadora del proyecto puso el foco en la importancia de fortalecer las redes de apoyo y la capacitación de quienes cuidan, partiendo de que el alzhéimer no afecta únicamente a la persona diagnosticada, sino también a su entorno familiar, social y comunitario.

"El alzhéimer es un reto que nos implica como sociedad. Necesitamos comunidades preparadas, capaces de comprender, acompañar y dar respuesta a las necesidades de las personas con demencia y de quienes las cuidan. Porque las comunidades que cuidan no aparecen por casualidad: se construyen", ha subrayado la coordinadora del proyecto.

Para la entidad, este enfoque adquiere especial relevancia en el medio rural, donde las dificultades de acceso a recursos especializados pueden incrementar el aislamiento de las familias y la sobrecarga de las personas cuidadoras.

Frente a esta realidad, el proyecto impulsado por Confeafa apuesta por la formación y la cooperación entre los recursos del territorio como "herramientas para construir comunidades más preparadas, inclusivas y capaces de responder a las necesidades de las personas con demencia".

La iniciativa continuará desarrollándose durante los próximos meses, ampliando progresivamente su alcance territorial y consolidando una red andaluza de cuidados que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas con alzhéimer y otras demencias y de quienes las acompañan.