César Pérez Gellida, Salvador Gutiérrez Solís y Custodio Pérez estarán en CordoBlack, festival de novela negra

Cartel de 'CordoBlack' con César Pérez Gellida. - CORDOBACK

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Córdoba acogerá del 18 al 21 de diciembre la tercera edición de 'CordoBlack, Festival de Novela Negra del Sur, que llega plagada de novedades, entre las que destaca el Primer Certamen Mundial de Hilos en la red social X, y con autores como César Pérez Gellida, Nagore Suárez, Paco Gómez Escribano, Custodio Pérez, Salvador Gutiérrez Solís o Juan Ramón Biedma.

Así lo ha indicado la organización en una nota en la que ha detallado que la inauguración del festival correrá a cargo del vallisoletano César Pérez Gellida. Se trata de una cita en la que estará muy presente la última novela de este autor, 'Nada bueno germina (Destino, 2025), en la que la ciudad de Córdoba cuenta con un gran protagonismo, y que es la continuación de su anterior obra, 'Bajo tierra seca', con la que obtuvo el prestigioso Premio Nadal en 2024.

El mismo día, jueves 18 de diciembre, dará comienzo el Primer Certamen Mundial de Hilos en X, abierto a todos los autores en lengua española, y que cuenta como miembros del jurado con algunos de los escritores 'negros' y 'tuiteros' más conocidos, como son el caso de '@Pedro_Torrijos', '@gutisolis' (Salvador Gutiérrez Solís), '@Yosoycorra' (Jorge Corrales), '@israeldiaz_r' (Israel Díaz Reinado) o '@HistorietaLa' (Jesús Báez Alcaide), que habrán de decidir, junto a los 'likes' obtenidos por cada hilo, la historia 'negra' ganadora de este innovador y pionero certamen, cuyas bases se pueden consultar en 'www.cordoblack.es'.

El Primer Certamen Mundial de Hilos en X no es la única novedad que presenta la nueva edición de CordoBlack, en su edición de 2025. Con el objetivo de fomentar la lectura entre los más pequeños, se suman las actividades 'Black IES' y 'Black Kids' que llevarán a los autores a los centros educativos al mismo tiempo que se programan espectáculos infantiles, con un toque de suspense, creados y protagonizados por la poeta y actriz Alejandra Vanessa.

Otras novedades son las propuestas denominadas 'Café Negro' y 'A Bocajarro', en las que 15 lectores, siguiendo el espíritu de las anteriores ediciones de CordoBlack, de cercanía, compartirán una taza de café o un aperitivo con conocidos autores, como son Paco Gómez Escribano, Toni Sánchez Bernal, María José Moreno o Salvador Gutiérrez Solís.

Igualmente, otra de las novedades reside en la actividad denominada 'Letra Negra', en la que editores de diferentes editoriales explicarán qué les motiva a publicar una novela negra. De igual modo, en CordoBlack 2025 se mantienen la mayoría de sus propuestas tradicionales, como son 'Fuego Cruzado', 'Francotiradores' o 'Paseos Negros', que contarán con la participación de Nagore Suárez, Toni Sánchez Bernal, Paco Gómez Escribano, Juan Ramón Biedma, María José Moreno, Custodio Pérez, Salvador Gutiérrez Solís, Pascual Martínez, Ana Covadonga Castro o Félix Ángel Moreno.

CordoBlack 2025, Festival de Novela Negra del Sur, es una actividad organizada por Verbo Servicios Culturales, que cuenta con una subvención del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, así como de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, y la colaboración de la Junta de Andalucía, a través de su Delegación Territorial, Librería Luque y Banana Coffee.