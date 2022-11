CEU Andalucía presenta la VII edición del Excellence Program

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de la Fundación San Pablo Andalucía CEU ha acogido este martes la presentación al alumnado y familias de la VII edición del Excellence Program, formación del Instituto de Posgrado CEU Andalucía, dirigida a estudiantes del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU --adscrito a la Universidad de Sevilla-- y del Centro de Estudios Profesionales CEU que han sido propuestos para el mismo.

El acto, presentado por la directora del Instituto de Posgrado de CEU Andalucía, María Luisa Ríos, y el vicepresidente de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, Juan Jurado, ha contado con la presencia del tutor de la promoción que lo está cursando actualmente, Juan Antonio Hernani, el tutor de quienes comenzarán este curso, Rafael Valdés, y de Myriam Navarro y Belén Rodríguez, del equipo executive del IP CEU Andalucía.

Como ha señalado Jurado, "el Excellence Program nace con el objetivo de promover la excelencia y potenciar el desarrollo profesional de sus participantes, seleccionados por méritos académicos".

Estos estudiantes deben cumplir unos requisitos previos para poder matricularse: tener un siete mínimo de nota media, obtener una carta de recomendación del coordinador del grado o ciclo, superar el test de admisión y la entrevista personal, y conseguir, tras superar el programa, el certificado de 'Master in Leadership and Management' para el grado y 'Expert in Leadership and Management' --que se convertirá en 'High' con el segundo año optativo-- para el alumnado de FP.

El coordinador ha animado a los estudiantes presentes a "aprovechar la oportunidad que se os brinda, que requerirá un esfuerzo por vuestra parte pero que, sin duda, complementará la formación que recibís en clase".

"Os adelantará experiencias profesionales que viviréis en los próximos años, dándoos las herramientas necesarias para poder afrontarlas", ha añadido.

Posteriormente, dos alumnos han compartido su experiencia con los asistentes, destacando qué les aportaba cursar el Excellence Program en su CV.

Por su parte, María Luisa Ríos ha resaltado que este tipo de titulaciones se hacen "imprescindibles" ante un mundo "cada vez más competitivo y complejo". "Desde el IP CEU Andalucía adquirimos el compromiso de dotar a nuestros alumnos de las herramientas para mejorar sus habilidades en el desempeño del que será su trabajo, de la mano de los mejores profesionales, muchos de ellos directivos de empresas con dilatada experiencia y prestigio", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que "los alumnos adquirirán competencias para presentar proyectos, saber cómo afrontar una entrevista de trabajo, cultivar el posicionamiento personal, aprender a trabajar en equipo, desarrollar estrategias de liderazgo, controlar y gestionar emocione", entre otros". "En definitiva, actitudes y aptitudes que son claves para el éxito profesional", ha concluido.