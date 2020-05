CEU Andalucía subraya la normalidad en la impartición a distancia de sus Grados en Infantil y Primaria ante coronavirus

SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU ha señalado este lunes que mantiene la formación a distancia y, en cada uno de sus Grados, se continúa con la docencia sin renunciar a la calidad. En el caso del área de Educación "se ha aprovechado la experiencia que se tiene en las titulaciones?de educación?del Centro Cardenal Spínola CEU en la regulación y seguimiento del trabajo autónomo del estudiante universitario.

La situación actual de confinamiento ha propiciado que, tanto profesores como alumnos universitarios, hagan uso de herramientas digitales para impartir y recibir clases, haciendo posible el aprovechamiento académico desde casa, ha explicado CEU Andalucía a través de una nota, que ha señalado que en Educación "esta institución es referente, ya que lleva más de sesenta años formando a profesores que, hoy por hoy, conforman más del 50% de los claustros de los colegios sevillanos" .

CEU ha explicado que emplea la plataforma?Intraceu -además de con las funciones habituales para organizar, gestionar y asistir a la docencia-, con sus potencialidades, para interaccionar con los estudiantes mediante tareas, foros, cuestionarios o chats", como explican Magdalena Martínez Pecino y Víctor Barrera Castarnado, que son los coordinadores del Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria, respectivamente.

"Además, en función de los contenidos o actividades a realizar mediante un variado tipo de aplicaciones informáticas, el profesorado está generando audios, vídeos y grabaciones de pantalla para enriquecer la interacción telemática con los estudiantes. Todo esto se complementa con el desarrollo de sesiones en directo o síncronas a través de plataformas que permiten la gestión de video llamadas", han añadido.

Todos los profesores de ambos Grados lo afrontan "como un reto, que además plantea oportunidades. No se trata simplemente de reproducir modelos presenciales en una enseñanza en línea, sino de aprovechar la oportunidad para desarrollar nuevas formas de enseñar y aprender que al docente le exigen plantear planificaciones y orientaciones más detalladas y minuciosas", ha apuntado Magdalena Martínez.

En relación a la situación actual, la docente indica que "los profesores mantienen reuniones de coordinación por áreas de conocimiento, grupos y asignaturas para adaptar la programación de la asignatura a una enseñanza no presencial, como requiere la situación actual. En dichas reuniones se generan documentos en los que se especifica el plan de trabajo semanal. El objetivo fundamental es que el estudiante se sienta acompañado en todo momento y pueda continuar con su formación de forma plena".

NO REPRODUCIR MODELOS PRESENCIALES

Víctor Barrera ha subrayado que "las circunstancias actuales plantean nuevas oportunidades, tanto para el profesorado como para el alumnado. Del profesorado se requieren ideas innovadoras que ayuden a los estudiantes a aprender y a reflexionar de una forma diferente. No se trata simplemente de reproducir modelos presenciales en una enseñanza en línea, sino de desarrollar nuevas formas de enseñar y aprender. También nos motiva para profundizar y mejorar la formación del profesorado en aplicaciones, herramientas comunicativas, uso de plataformas y entornos virtuales. En cuanto a los estudiantes, pueden aprovechar estas semanas para, además de continuar con sus tareas académicas, hacer todas aquellas tareas que tenían pendientes y que no encontraban el momento para hacer,?disponen de más tiempo para compartir en familia, etc. Siempre es importante mantener una actitud positiva frente a las dificultades que la vida nos presenta", ha concluido.

Ambos han coincidido en señalar que "en el Centro de Estudios Universitario Cardenal Spínola CEU se ofrece un modelo educativo que apuesta por una concepción integral de la persona. Además de la excelencia académica y profesional, se busca la formación del alumnado en?los valores del humanismo cristiano, con el deseo de que sepan poner sus habilidades y capacidades al servicio de los demás contribuyendo así a la mejora de la sociedad".

Desde cada una de las asignaturas que constituyen el Plan de Estudios se desarrollan los contenidos desde una perspectiva práctica, teniendo contacto los estudiantes con centros educativos en los cuatro cursos que forman los Grados en Educación Infantil y Educación Primaria.??

Esta formación se complementa con otras actividades relacionadas con Pastoral, como catequesis o voluntariado, así como otras actividades culturales en las que los estudiantes toman contacto con su futuro profesional, a través de conferencias o talleres con expertos en Educación. Desde algunas asignaturas se desarrollan proyectos de colaboración con colegios, como el Colegio CEU San Pablo Sevilla, situado en el Campus CEU Andalucía.

Víctor Barrera ha explicado que "la experiencia de más de 60 años en la formación nos ha demostrado que mucho de lo trabajado en el centro ha dado sus frutos y son numerosos los antiguos alumnos que hoy son educadores motivados e ilusionados, inspectores de educación y/o??directores de centros educativos. Son puestos que han alcanzado con su esfuerzo, sacrificio y responsabilidad, valores que esperamos sigan transmitiendo a sus equipos de trabajo y alumnos".