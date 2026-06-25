CHG presenta proyectos Perte de digitalización del regadío en la zona arrocera que beneficiarán a más de 1.200 regantes

Imagen de la Junta Central durante su visita. - CHG

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta Central de Regantes de la Margen Derecha del Guadalquivir ha celebrado este jueves una jornada de difusión y taller formativo dedicada a los proyectos financiados por la segunda convocatoria del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua que se están ejecutando en distintas comunidades de regantes de la zona arrocera.

Según ha subrayado la entidad en una nota de prensa, la jornada ha comenzado con una visita técnica a las actuaciones desarrolladas en la Comunidad de Regantes La Ermita y en la Comunidad de Regantes del Canal de Isla Mínima, seguida de una sesión formativa en la que se han expuesto los avances de los proyectos impulsados por las diferentes comunidades de regantes de la margen derecha.

En conjunto, los proyectos presentados movilizan alrededor de dos millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU, "consolidando a la margen derecha del Guadalquivir como un referente en modernización y digitalización del regadío".

Su ámbito territorial abarca los términos municipales de Aznalcázar, Isla Mayor y La Puebla del Río (Sevilla) y actualmente integra un total de 24.795 hectáreas de cultivo de arroz y más de 1.200 regantes, constituyendo una de las mayores zonas regables arroceras de Europa.

Durante la clausura, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria Martín Valcárcel, ha destacado la importancia de la digitalización para mejorar la eficiencia, reforzar la transparencia y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

Ha recordado además que el Perte ha permitido impulsar en la cuenca más de cincuenta proyectos en distintas líneas de ayuda, contribuyendo a una gestión más sostenible, al cumplimiento de los objetivos ambientales y a la adaptación al cambio climático.

"Seremos más resilientes si avanzamos en este tipo de proyectos", ha indicado. La presidenta ha felicitado a las comunidades de regantes por el gran trabajo realizado y el esfuerzo en el cumplimiento de los plazos.