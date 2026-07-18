Los ciberdelitos representaron en 2025 el 22,2% de la criminalidad total en Andalucía

Archivo - Un hacker utilizando el teclado en imagen de archivo. - DC STUDIO VIA FREEPIK. - Archivo

SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron un total de 21.959 ciberdelitos en Andalucía durante 2025, el 22,2% del total de la criminalidad cometida en la comunidad, según recoge el Informe sobre la Cibercriminalidad en España 2025, elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.

En su comparativa con el resto del país, Andalucía representó el 18,1% del total de la cibercriminalidad nacional, que se situó en los 121.225 delitos, un 5,1% más que en 2024, tal y como ha señalado la delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Según los datos recopilados en el documento, publicado en la web del Ministerio del Interior, en el apartado de Balances e Informes, en toda España la cibercriminalidad supone el 19,8% de la criminalidad total.

Del total de ciberdelitos conocidos por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y los distintos cuerpos de policía local, casi nueve de cada diez (429.677) fueron fraudes informáticos (estafas), que aumentaron un 4 por ciento respecto a 2024 A mucha distancia le siguieron las falsificaciones cometidas a través de Internet (21.690 casos), que representan un 4,4% del total, lo que supone un incremento de un 11,3% frente al ejercicio anterior.

Aumentan también los delitos sexuales (21%), los de acceso e interceptación ilícita (40,7%) y los de amenazas y coacciones (2,6%). Por el contrario, descienden un 36 por ciento los delitos contra la propiedad industrial e intelectual y las interferencias de datos y en sistema (-8%).

Además, en 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido o investigado a 19.876 personas, un 2,9% más que en 2024. El número de casos esclarecidos se ha incrementado también en un 11,4% y representa ya el 14,6% del total de hechos conocidos.

El informe señala que el perfil mayoritario del ciberdelincuente es un hombre (70% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años (23,7 %) y de nacionalidad española (75,7 %).

Por ámbito territorial, Andalucía (89.124), Cataluña (73.400) y la Comunidad de Madrid (72.217) aglutinan el 48 por ciento de los ciberdelitos. El número de víctimas de ciberdelincuencia asciende a 383.285, un 9,3% superior a 2024.

El 52% son hombres y la franja de edad más frecuente es la comprendida entre los 51 y 65 años, en ambos sexos, que se ven afectados mayoritariamente por estafas relacionadas con tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje, que han perjudicado a 146.737 personas.

La incidencia de la ciberdelincuencia se distribuye de manera regular durante todo el año, aunque julio es el mes que concentra el mayor número de casos (44.999), seguido de mayo (43.862), septiembre (42.922) y marzo (42.027). Diciembre es el mes con menos ciberdelitos registrados, con 36.422.

Por otro lado, el informe recoge los ciberincidentes registrados en el ámbito de los operadores críticos, que en 2025 recibieron 90 ciberataques, lo que supone una reducción del 43,8% respecto a 2024.

La mayor parte de los incidentes fueron los denominados de compromiso de la información (32%), seguidos de los tipificados como de disponibilidad de los sistemas (31%) y, en menor medida, fraudes (19%).

Por sectores, Transportes concentró el 42,2% de los ciberataques, por delante de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (15,5%).