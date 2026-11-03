El ciclo 1001 Músicas-CaixaBank 2026 en Granada cierra con 16.000 asistentes

Público en un concierto del ciclo 1001 Músicas-CaixaBank 2026. - CICLO 1001 MÚSICAS-CAIXABANK 2026

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de 1001 Músicas-CaixaBank, la más extensa hasta la fecha, ha congregado a más de 16.000 asistentes en sus doce conciertos, celebrados entre julio y octubre con gran diversidad de estilos y artistas.

Figuras internacionales como Sting --cuyo concierto en la Plaza de Toros se consagró como una de las citas clave del verano con casi 9.000 espectadores-- y Teenage Fanclub han compartido cartel con grandes referentes del rock y el pop español, como Revólver, Ariel Rot, Víctor Manuel y Loquillo.

A ellos se han sumado propuestas tan diferentes como la fusión de tradición y vanguardia de Las Migas y María José Llergo, la personalidad de Zenet, el virtuosismo de Ara Malikian, el universo creativo de Maika Makovski y la sensibilidad de Valeria Castro.

Un recorrido plural que ha conectado distintas épocas y ha atraído de forma notable a nuevas audiencias. La elección de las localizaciones ha vuelto a ser otro de los elementos distintivos.

El Carmen de los Mártires, el Cuarto Real de Santo Domingo, el Palacio de los Córdova y el Palacio de Quinta Alegre han situado las actuaciones en algunos de los enclaves patrimoniales más singulares de Granada, convirtiendo su arquitectura, sus jardines y su historia en parte de la experiencia del público.

De hecho, los datos de audiencia revelan que el 70 por ciento de los asistentes acudía por primera vez al recinto seleccionado, redescubrimiento el espacio monumental. Junto a estos lugares, la Plaza de Toros, el Palacio de Congresos, el Palacio de Deportes y el Teatro CajaGranada han acogido las citas multitudinarias.

"Un gran triunfo para Granada como ciudad de escenarios" es el balance que hace Pepe Rodríguez, director de Proexa y promotor de 1001 Músicas - CaixaBank, quien destaca la buena acogida tanto de los conciertos celebrados en espacios monumentales como de las citas en recintos de gran aforo.

Para Rodríguez, el resultado pone de manifiesto el valor de una programación que reúne una amplia variedad cultural y que convierte diferentes espacios de Granada en escenarios para la música en directo.

La proyección exterior de 1001 Músicas - CaixaBank contribuye también a reforzar la imagen de la marca local como punto de encuentro para visitantes de distintas procedencias. La presencia de asistentes de 39 países, junto a la llegada de espectadores de diferentes puntos de España, refleja la capacidad del ciclo para trascender el ámbito autonómico.

En este sentido, un notable 31 por ciento de los espectadores totales viajó más de 100 kilómetros para asistir a las citas musicales, lo que refuerza el impacto hotelero y cultural en la provincia durante los cuatro meses de actividad.

De cara a 2027, el festival confirma una séptima edición que mantendrá su apuesta por combinar grandes aforos con actuaciones en palacios monumentales. La organización prevé avanzar próximamente algunos de los nombres que formarán parte del cartel, con la mirada puesta en el tramo final del proceso de candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.