Unas cien personas participan en un encierro de 12 horas por la sanidad pública en el Ayuntamiento de Moclín (Granada)

MOCLÍN (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

Alrededor de un centenar de personas se han ido dando cita este lunes hasta pasado el mediodía en el salón de actos del Ayuntamiento de Pueblos de Moclín en un encierro de doce horas convocado por la plataforma en defensa de la sanidad y dependencia públicas de las comarcas del Poniente de Granada, el cual se prolonga hasta las 20,00 horas de este lunes, con la participación, entre otros, de mujeres afectadas por los fallos en los cribados del cáncer de mama.

Así lo ha expuesto en declaraciones a Europa Press uno de los portavoces de esta plataforma en defensa de la sanidad y dependencia públicas de las comarcas del Poniente de Granada, José Antonio Daza, quien ha detallado también la asistencia, junto con vecinos del pueblo, en un salón de actos del consistorio "lleno", de representantes municipales y de colectivos como Marea Blanca Andalucía y Amama de afectadas de cáncer de mama, con el apoyo de los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y Satse.

Durante el encierro se han programado varias mesas redondas y debates, centradas en la sanidad y la dependencia "públicas y de calidad", en un contexto en el que, según han indicado los organizadores, "el tema de los cribados de cáncer y especialmente el de mama ha hecho explotar la gestión privatizadora de la sanidad pública de Andalucía, que está haciendo aguas por todas partes".

"Esa es la condición necesaria para que la gente se vaya a la privada, que va engordando día a día", según estos activistas por la sanidad pública, que han hecho hincapié en que "el deterioro de la atención primaria de los pueblos" de la zona del Poniente de Granada y del Hospital de Alta Resolución de Loja "obliga a la ciudadanía a ser activos en la defensa de la sanidad y la dependencia públicas y de calidad".

Según indicaba por su parte el Ayuntamiento de Moclín, este colectivo, con representantes de diversos consistorios y asociaciones ciudadanas, ha querido reclamar con esta iniciativa soluciones al "deterioro de la atención sanitaria, aún más acusado en el medio rural". El alcalde, Marco Pérez, del PSOE, ha indicado que, si a los fallos en los cribados del cáncer de mama y a la "gestión privatizadora", se le une "el deterioro de la atención primaria, que sufrimos especialmente en comarcas rurales como las del Poniente de Granada, se hace obligado movilizarse".

Todo ello "ante el desmantelamiento de servicios fundamentales para la ciudadanía", ha precisado el alcalde de Moclín, que animaba este pasado domingo a los vecinos del territorio a que acudieran al encierro, que está enmarcado en las movilizaciones de una semana reivindicativa que culmina el próximo domingo, 9 de noviembre, en Granada con una manifestación por las calles del centro de la capital granadina.