Cinco cursos se incorporan a la primera convocatoria del programa de empleabilidad 'Relanza-t' de Alcalá (Sevilla)

Presentación del programa de empleabilidad 'Relanza-t' de Alcalá de Guadaíra. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Delegación de Empleo, incorpora cinco nuevos itinerarios formativos a la primera convocatoria del proyecto 'Relanza-t' orientado a mejorar la empleabilidad mediante la formación especializada y gratuita en sectores de alta demanda laboral.

En concreto, se trata de 'Soldadura con electrodo revestido y TIG', 'Operaciones básicas de catering', 'Repostería', 'Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial' y 'Servicios auxiliares de estética,' que podrán solicitarse hasta el 17 de abril, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Paralelamente, se amplía el plazo de solicitud de otras propuestas que aún tienen plazas disponibles. Estas abarcan áreas con proyección laboral como hostelería y turismo, informática, energía y servicios socioculturales. "El diseño de todas las propuestas se basa en el análisis actualizado de las necesidades del tejido productivo local, así como en la colaboración con entidades, centros formativos y empresas", tal como ha explicado la delegada municipal de Empleo, Paula Fuster.

La edil ha recordado que, con un total de 31.570 horas formativas, 'Relanza-t' cuenta en total con 62 itinerarios compuestos por formación específica, transversal y complementaria. Asimismo, Fuster ha reiterado el compromiso municipal con el empleo por su importancia para la vida de las personas: "este proyecto, que va a beneficiar a más de 800 personas, tiene una gran capacidad para mejorar un aspecto de la vida de las personas clave para su desarrollo económico, social y emocional y por tanto prioritario para nuestro equipo de gobierno: el empleo".

"Estoy convencida de que desde las administraciones locales tenemos la posibilidad y el deber de trabajar en esta materia y de que podemos hacer aportaciones muy importantes". El citado proyecto dispone de una financiación aproximada de 5,7 millones de euros, procedentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cofinanciados en un 85% por el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Efeso) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Desde el Ayuntamiento se destaca "la meticulosidad" con el que se ha diseñado el proyecto, contando con todos los actores involucrados en el empleo. Desde la propia administración, hasta las entidades y los centros formativos y las empresas.