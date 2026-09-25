Las cinco formaciones que se unieron en Hacemos Córdoba repetirán la confluencia para las municipales de 2027

Foto de familia de representantes de las cinco formaciones que se unieron en Hacemos Córdoba, tras acordar que repetirán la confluencia para las municipales de 2027. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Movimiento Sumar, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz han anunciado este viernes que volverán a concurrir en confluencia a las próximas elecciones municipales en Córdoba, como ya hicieron hace cuatro años a través de la coalición Hacemos Córdoba, con la voluntad, bajo una marca aún por definir, de "construir una alternativa de gobierno para la ciudad".

Según han informado dichas formaciones en un comunicado conjunto, vuelven "a concurrir juntas" porque entienden que ha "demostrado durante estos cuatro años que la unidad es posible y que diferentes fuerzas políticas pueden trabajar desde la pluralidad, dejando a un lado las diferencias y poniendo por delante los intereses de Córdoba y de su ciudadanía".

Las organizaciones consideran que la situación que atraviesa actualmente la ciudad hace especialmente necesario este entendimiento. "Córdoba necesita un cambio. Tenemos barrios que siguen esperando inversiones y equipamientos, una ciudad que sufre problemas de limpieza y suciedad, servicios públicos que necesitan ser reforzados y una vivienda cada vez más difícil de pagar para muchas familias", mientras el Ayuntamiento, gobernado por el PP, "dedica recursos a otras prioridades".

"Queremos una Córdoba más habitable, más verde y más igualitaria, una ciudad limpia y cuidada, en la que los barrios tengan los servicios que necesitan y en la que las decisiones del Ayuntamiento estén pensadas para mejorar la vida de quienes viven aquí", han asegurado.

La decisión de confluir de nuevo responde también a "una petición" que, según aseguran, han recibido durante estos años "por parte de muchas personas", para que "las fuerzas que comparten la necesidad de un cambio en Córdoba sean capaces de ponerse de acuerdo y concurrir juntas para disputar la Alcaldía al Partido Popular", porque "hay mucha gente que nos está pidiendo que nos pongamos de acuerdo. Lo hicimos hace cuatro años y ahora hemos decidido volver a hacerlo, porque sabemos que Córdoba necesita una alternativa amplia y capaz de gobernar".

INVITAN A OTRAS FUERZAS

Por este motivo, las cinco organizaciones han decidido, además, hacer "una invitación expresa a Adelante Andalucía, Pacma y otras fuerzas políticas, así como a colectivos y personas que quieran formar parte de este proceso y contribuir a construir una candidatura común" para las próximas municipales, asegurando que no quieren que "las siglas sean un límite", sino que pueda "participar todo el mundo que quiera trabajar por un cambio en Córdoba".

La experiencia de estos cuatro años "ha permitido consolidar una forma de trabajo compartida, tanto en el Ayuntamiento, como a través de los espacios de coordinación entre las organizaciones y de participación ciudadana. No partimos de cero. Llevamos cuatro años trabajando juntas, alcanzando acuerdos y defendiendo propuestas para Córdoba. Hemos aprendido a escucharnos, a buscar puntos de encuentro y a trabajar juntas, incluso cuando no pensamos exactamente igual", según han subrayado.

Así, La confluencia afronta las próximas elecciones con el objetivo de "dar un paso adelante y gobernar Córdoba, con una propuesta centrada en los barrios, los servicios públicos, la vivienda y la mejora de los espacios y equipamientos de la ciudad", y han insistitdo en que su objetivo "es gobernar Córdoba", pues no quieren conformarse "con ser una oposición que señale los problemas", sino "tener la capacidad de cambiar las cosas y poner el Ayuntamiento al servicio de la mayoría social de nuestra ciudad".

Las cinco organizaciones consideran que el proceso debe seguir creciendo desde la "pluralidad y la generosidad", manteniendo como prioridad aquello que comparten, de modo que, si "hace cuatro años fuimos capaces de ponernos de acuerdo, ahora volvemos a hacerlo y queremos que este proyecto sea todavía más amplio. Córdoba necesita un cambio y queremos construirlo juntas".