Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 11 de septiembre a las 19 horas

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 11 de septiembre hasta las 19 horas:

· Restablecido el servicio completo de metro de Granada tras un accidente con un autobús que dejó nueve heridos leves

El metro de Granada ha restablecido el servicio en toda la línea alrededor de las 17,00 horas después de que poco antes de las 14,00 horas de este jueves se haya producido un accidente por la colisión de uno de sus trenes y un autobús interurbano en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) en término municipal de Armilla, en el área metropolitana de Granada, dejando nueve heridos de carácter leve, después de que el bus haya invadido cuando el semáforo estaba en rojo la plataforma del metropolitano. (Leer más https://acortar.link/xSy4Wo)

· Moreno sitúa las elecciones andaluzas "en junio" y teme el uso de "instrumentos del Estado" para "derribar" su mayoría

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves a la oposición parlamentaria que "tengamos debates serenos, educados, correctos" tras recriminarles tener que afrontar "mentiras simplonas, ni siquiera reflexionadas", que ha deducido será "la tónica de este curso político, donde vamos a tener elecciones en el mes de junio". (Leer más https://acortar.link/UrORIO)

· Liberada en Huétor Santillán (Granada) la mujer retenida por el hombre que mató a su marido de un disparo, ya detenido

La Guardia Civil ha detenido en la madrugada de este jueves al hombre que en la tarde del miércoles acabó con la vida de su vecino de un disparo en una pedanía de Huétor Santillán (Granada) y se atrincheró luego en una vivienda con la mujer de la víctima, la cual ha sido liberada por los agentes tras 12 horas de negociación. Un caso en el que se baraja como principal hipótesis las desavenencias vecinales. (Leer más https://acortar.link/YCMKNM)

· Cierre preventivo en Sevilla del Parque de María Luisa tras aparecer cinco patos muertos

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo del Parque de María Luisa tras la aparición de cinco patos muertos y siguiendo el protocolo de coordinación con los ayuntamientos para la vigilancia y control de influenza aviar en parques urbanos y periurbanos de Andalucía, elaborado tras detectarse un foco de gripe aviar en el Parque del Tamarguillo de Sevilla, que se ha saldado hasta el momento con casi 80 aves muertas. (Leer más https://acortar.link/7ZVPj4)

· Muere una mujer de 62 años atropellada por un autobús en Almería capital

Una mujer de 62 años de edad vecina de Huércal de Almería ha fallecido a primera hora de la mañana de este jueves al ser atropellada por un autobús a la altura del número 6 de la Avenida Federico García Lorca de Almería capital. Según ha informado el servicio de emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar antes de la 7,30 horas, cuando se daba aviso por parte de varios viandantes de que la mujer había sufrido un atropello en la avenida Federico García Lorca, arteria importante de la capital almeriense. (Leer más https://acortar.link/e14JIk)