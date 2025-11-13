Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 13 de noviembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· Moreno reta a Sánchez a debatir con él en el Parlamento andaluz y no "lanzar mentiras" desde el Congreso sobre Andalucía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha retado este jueves al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a que debata con él sobre la situación de Andalucía en el debate sobre el estado de la comunidad que se celebrará próximamente en el Parlamento autonómico. (Leer más https://acortar.link/VVbufC)

· Intervenida tonelada y media de cocaína en una operación "casi histórica" con doce detenidos en Almería

Doce personas han resultado detenidas en una operación "casi histórica" ejecutada por la Guardia Civil en la que se han incautado de 1.500 kilos de cocaína así como otras cantidades de marihuana, armas y vehículos tras los registros realizados en varios municipios de Almería, según ha informado el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. (Leer más https://acortar.link/6MHJqj)

· Muere el cantaor Antonio Fernández Díaz 'Fosforito' en Málaga a los 93 años

El cantaor Antonio Fernández Díaz, 'Fosforito', natural de Puente Genil (Córdoba), ha fallecido este jueves a los 93 años de edad en Málaga, donde se encontraba ingresado en el Hospital Regional Universitario tras una reciente intervención quirúrgica. Está considerado como uno de los maestros del cante del siglo XX. Comenzó a cantar siendo muy niño, pero su gran salto se produjo en el I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, celebrado en 1956, donde ganó todos los premios. (Leer más https://acortar.link/JNVxkj)

· Detenido un temporero por la muerte de un compañero de un disparo en Adamuz (Córdoba)

La Guardia Civil ha detenido a un temporero acusado de la muerte de su compañero, ambos de nacionalidad marroquí, como consecuencia de un disparo compatible con un arma de fuego de pequeño calibre, en una zona del municipio cordobés de Adamuz, donde iban a trabajar. (Leer más https://acortar.link/GjpYwj)

· PSOE-A reta a Sanz a aceptar una comisión de investigación sobre el cribado: "Hasta Mazón se ha sentado en una"

El PSOE-A ha retado este jueves al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz (PP-A), a permitir la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre los fallos en los programas de cribado de cáncer para "dar explicaciones" en ella, y le ha remarcado que "hasta" el presidente dimitido de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (PP), "se ha sentado en una", sobre la dana de Valencia. (Leer más https://acortar.link/80dppa)