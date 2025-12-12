La Junta reclama a la UE más mecanismos de control en la comercialización de tomate procedente de Marruecos

El consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, durante su visita a CASI. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado nuevamente mecanismos de control y garantías que aseguren tanto condiciones equilibradas como estándares comunes a las exportaciones de tomate procedente de Marruecos, para garantizar la competencia de los productos andaluces.

El consejero ha advertido de que el tomate es uno de los productos que más afectados puede verse ante la "competencia desleal" que supone el acuerdo marco entre Marruecos y la Unión Europea, que incluye condiciones laborales y medio ambientales "muy alejadas de las exigidas a los productores europeos".

En una nota, el consejero ha defendido que Marruecos "no puede etiquetar el tomate saharaui como tomate marroquí" y por eso el Gobierno andaluz le pidió al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que solicitara a la Comisión Europea "la activación de mecanismos que ayuden a especificar que este tomate procede del Sáhara Occidental".

Así, tras destacar que el sector está muy preocupado por la repercusión que podría tener este asunto en la comercialización del tomate de Almería, ha asegurado que el Ejecutivo andaluz trasladó esta situación al comisario de Agricultura, Christophe Hansen, en su reciente visita a Andalucía, reclamándole la necesidad "aún mayor", ante los acuerdos de libre comercio.

El consejero ha recordado que solo Almería exportó durante la última campaña agrícola 375.000 toneladas de tomate, un 5,4 por ciento más que en la anterior, valorado en 621 millones de euros, esto es, un 9,26 por ciento más con respecto al anterior ejercicio.

Así lo ha destacado durante su visita a la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI) de Almería, la cual supone un "modelo de éxito internacional" que aglutina a más de 3.000 productores profesionales.

Fernández-Pacheco ha explicado que el tomate es "uno de los productos más representativos de la provincia de Almería, por su peso en exportaciones, el 13 por ciento del total del campaña 24/25, por su gran sabor y por la cantidad de variedades con las que contamos", ha dicho.

Según ha indicado el consejero, la provincia de Almería es, sin duda, la huerta de Europa, y en ese liderazgo, el tomate juega "un papel estelar". La producción de tomate representa el 29 por ciento de la producción hortofrutícola de la provincia, la segunda en importancia tras el pimiento.

En cuanto a precios, el tomate ha sido el cultivo que mayor valor ha alcanzado con 0,90 euros por kilo de precio medio, lo que supone un incremento de más de un 12 por ciento con respecto a la campaña anterior. El valor de la comercialización de este producto ha sido de 908 millones de euros, un 7,23 por ciento más que la campaña anterior.

Sobre el valor percibido por el agricultor, en el caso concreto del tomate, alcanzó los 730 millones de euros, más de un ocho por ciento que en la campaña anterior. De hecho, el valor que percibe el agricultor de este cultivo representa más del 20 por ciento del valor de toda la producción hortícola de la provincia, es decir, una quinta parte del total.