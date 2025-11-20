Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 20 de noviembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 20 de noviembre hasta las 14 horas:

· Los cinco detenidos por el caso 'Mascarillas' de Almería llegan para declarar ante el juez

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, junto con los otros cuatro detenidos en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que investiga el presunto cobro de comisiones a través de contratos irregulares a través de la institución provincial, han llegado a la Ciudad de la Justicia de Almería para prestar declaración ante el juez. (Leer más https://acortar.link/DR6D4i)

· Moreno afirma que le "preocupa mucho" el posible efecto del 'caso Mascarillas': "Sólo sale beneficiado Vox"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha insistido este jueves en expresar su "estupor" y "tristeza" por lo ocurrido en la Diputación de Almería en el marco del 'caso Mascarillas' y ha mostrado también su "preocupación" por el posible efecto del mismo de cara a las próximas elecciones autonómicas, puesto que, al final, "sólo sale beneficiado Vox". (Leer más https://acortar.link/dge4F3)

· Cinco detenidos por el homicidio de un hombre en Chiclana (Cádiz) tras un vuelco de droga

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cinco personas como miembros de una organización criminal itinerante responsable del homicidio de un hombre en Chiclana (Cádiz) cometido el pasado mes de agosto para robar una "cantidad importante" de marihuana que la víctima guardaba en su domicilio. (Leer más https://acortar.link/fg8VHS)

· Cádiz acoge el mayor simulacro de tsunami "de la historia de España"

Cádiz capital acoge este jueves "el mayor simulacro de emergencia que se ha realizado hasta la fecha en el territorio español", según definió el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, el simulacro de tsunami que se va a realizar con la implicación de más de 20.000 personas, entre ellos 1.000 operativos de seguridad y emergencia y más de 19.000 ciudadanos, empresas, hoteles, centros educativos y población en general. (Leer más https://acortar.link/vBo5aS)

· Recuperados un reloj y dos anillos valorados en 150.000 euros sustraídos a un jugador de la selección turca en Sevilla

La Policía Nacional ha recuperado este miércoles un reloj valorado en 90.000 euros y dos anillos valorados en 60.000 euros de un jugador de la selección turca de fútbol, que disputó un partido contra la selección española este martes en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Según una nota remitida por el Cuerpo, tras la celebración del encuentro clasificatorio para el Mundial de fútbol uno de los jugadores del combinado turco olvidó en los vestuarios del estadio dichos objetos. (Leer más https://acortar.link/CDcfri)