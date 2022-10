Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 20 de octubre a las 14 horas

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 20 de octubre hasta las 14 horas:

· La Junta de Andalucía hará efectiva antes de fin de año la subida salarial adicional a sus funcionarios

El Gobierno andaluz hará efectiva antes de final de año la subida salarial adicional del 1,5 por ciento para los empleados públicos acordada entre el Ejecutivo nacional y los sindicatos CCOO y UGT, según ha avanzado este jueves el consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco. (Leer más https://bit.ly/3SfwuEz)

· Moreno reclama al Gobierno medidas urgentes contra la sequía "que lleva a Andalucía de cabeza a la recesión"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este jueves que "en Andalucía estamos poniendo todas las bases para no entrar en recesión, a pesar de la situación externa, pero hay una cosa que nos llevará a la recesión de cabeza: la sequía". (Leer más https://bit.ly/3TGkf5b)

· Desarticulado en Granada el entramado económico de un clan familiar para el blanqueo de capitales del narcotráfico

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han llevado a cabo la segunda fase de la operación 'Doblaje', coordinada por el fiscal delegado en Granada de la Fiscalía Antidroga con sede en Madrid, en la que se ha descubierto el blanqueo de 907.000 euros procedentes el narcotráfico internacional de marihuana y cocaína. (Leer más https://bit.ly/3yQZWd1)

· Espadas reivindica el papel de Escuredo para hacer posible el Estatuto en el aniversario del referéndum de ratificación

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reivindicado este jueves el papel del expresidente de la Junta Rafael Escuredo para hacer posible el Estatuto de Autonomía coincidiendo con el 41 aniversario de su ratificación en referéndum por más de dos millones de andaluces. (Leer más https://bit.ly/3EWYDx3)

· Marín asegura que informó a Arrimadas de su cargo en el CES: "Lo he dado todo por Cs y ya no debo explicaciones a nadie"

El exvicepresidente de la Junta y presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES), Juan Marín, ha asegurado este jueves ante las declaraciones de la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, acerca del malestar en la militancia por su incorporación a este organismo consultivo que "Inés no puede decir que no conocía esa propuesta, estaba informada permanentemente desde hace dos meses", por lo que ha concluido que "no tengo que dar explicaciones a estas alturas de mi vida a nadie" tras esgrimir que "lo he dado todo por este partido". (Leer más https://bit.ly/3sc5lb4)