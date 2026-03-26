Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 26 de marzo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 26 de marzo hasta las 14 horas:

· El Comité Ejecutivo Nacional de Vox elige a Manuel Gavira como candidato a la Junta de Andalucía

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha designado a Manuel Gavira, actual portavoz del grupo en el Parlamento andaluz, como candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del 17 de mayo. (Leer más https://acortar.link/sJFhg5)

· Detenido el menor de 17 años acusado de apuñalar a su madre en Vícar (Almería)

La Policía Local ha detenido al menor de 17 años de edad acusado de asestar varias cuchilladas a su madre en la cabeza y en el cuello este miércoles en el municipio de Vícar (Almería). Fuentes municipales han confirmado a Europa Press el arresto del varón durante la pasada madrugada tras haber recibido un aviso ciudadano que alertó de la presencia de un joven en actitud sospechosa en las inmediaciones del barrio de la víctima. (Leer más https://acortar.link/foqyr6)

· Caída de los servicios digitales de la Junta de Andalucía que afecta al estreno de la tarjeta sanitaria virtual

La Agencia Digital de Andalucía (ADA) está trabajando "con carácter urgente y prioritario en resolver "lo antes posible" una "incidencia" en la infraestructura de red y telecomunicaciones que está afectando a los servicios digitales de la Administración, entre ellos al estreno previsto para este jueves de la tarjeta sanitaria virtual del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los análisis realizados revelan que "la incidencia no obedece a ningún patrón de comportamiento de ciberataque". (Leer más https://acortar.link/HoaG0h)

· Rufián aceptaría "ayudar" en la campaña electoral de Andalucía si le invitan las fuerzas de izquierda

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha asegurado que accedería a participar en la campaña electoral de Andalucía si le piden su ayuda desde las fuerzas de izquierda, si bien ha llamado a la unidad: "Lo que no voy a hacer es un acto con cada uno". (Leer más https://acortar.link/h2duZU)

· Trasladados a la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) los hermanos investigados por el crimen de Francisca Cadenas

Los hermanos investigados por la muerte de Francisca Cadenas, desaparecida en la localidad pacense de Hornachos en mayo de 2017, están siendo trasladados este jueves desde el centro penitenciario de Badajoz hasta la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), al considerar este movimiento "conveniente" y "conforme a la logística penitenciaria", según han confirmado fuentes cercanas al caso a Europa Press. (Leer más https://acortar.link/pz1F5N)