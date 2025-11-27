Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 27 de noviembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· Susana Díaz lamenta que "personajes" como Ábalos que dirigieron el PSOE vayan a prisión por ser "presuntos golfos

La expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha señalado este jueves que es "muy duro" que "personajes" que dirigieron el PSOE, como el exsecretario de Organización José Luis Ábalos, ingresen en prisión provisional por ser unos "presuntos golfos" y "delincuentes". (Leer más https://acortar.link/BeLwqP)

· Moreno anuncia mamografía, ecografía y biopsia en un "acto único" en casos de cribado con "altas sospechas" de cáncer

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves en el Debate del Estado de la Comunidad que en los casos de "altas sospechas" de cáncer de mama --BI-RADS (Sistema de Datos e Informes de Imágenes de Mama) 4 y 5-- las pacientes tendrán su mamografía, ecografía e incluso biopsia en un "acto único". (Leer más https://acortar.link/ZBEVWt)

· PSOE-A avisa a Moreno que "su oportunidad ya pasó": Andalucía le queda "muy grande y necesita un tiempo nuevo"

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha avisado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de que "su oportunidad" como jefe del Ejecutivo autonómico "ya pasó", porque "Andalucía le ha quedado muy grande" y "necesita un tiempo nuevo". (Leer más https://acortar.link/wxcqHl)

· Moreno afea al PSOE-A su "papelón" en el debate: En el último el caso Cerdán y hoy "a prisión Ábalos y Koldo"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha puesto de manifiesto el "papelón" del PSOE-A este jueves en el Debate sobre el estado de la comunidad, tratando de "desgastar" a su Gobierno y de "embarrar", precisamente el día en que se conoce la entrada en prisión del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García. (Leer más https://acortar.link/7PVaSh)

· El Senado aprueba una moción que reclama restituir Ocon Sur para luchar contra el narcotráfico en Andalucía

La Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado ha aprobado este jueves una moción presentada por el PP en la que se insta al Gobierno de España a adoptar medidas en materia de lucha contra el narcotráfico en Andalucía, como la restitución del grupo Órgano Coordinador de Operaciones contra el Narcotráfico, Ocon Sur, que fue "desmantelado en 2022" y cuya desaparición es "injustificable", en palabras de la senadora del PP, Inmaculada Hernández, recogidas por Europa Press. (Leer más https://acortar.link/P76rCn)