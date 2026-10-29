Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 29 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves, 29 de octubre, hasta las 19 horas:

· Una vecina de Cuevas de San Marcos (Málaga), entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Una vecina del municipio malagueño de Cuevas de San Marcos ha fallecido en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), según ha confirmado el Ayuntamiento de la citada localidad. Así, en un comunicado, el Consistorio ha indicado que el municipio despide a María de los Ángeles M., propietaria de un hostal, "con enorme tristeza". El alcalde de Cuevas del municipio, José María Molina Ruz, ha trasladado su pésame, cariño y apoyo a la familia, amistades y seres queridos. (Leer más https://acortar.link/IgtZgu)

· Muere la exministra Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez, ha fallecido en el accidente ferroviario ocurrido ayer en la provincia de Toledo, según ha confirmado este jueves en redes sociales el presidente de CEIM y vicepresidente de la CEOE, Miguel Garrido. (Leer más https://acortar.link/T2rJwp)

· La Guardia Civil de Córdoba ayuda a los agentes de Toledo para "agilizar trámites" tras la experiencia de Adamuz

La Guardia Civil de Córdoba presta ayuda a los agentes de la Benemérita de Toledo para "agilizar trámites" en la gestión del siniestro ferroviario de la localidad toledana de Urda, con la colisión entre los dos trenes AVE e Iryo, con 69 personas fallecidas y 110 heridas, todo ello tras la experiencia de Adamuz, donde hace nueve meses, el domingo 18 de enero, se registró el descarrilamiento del tren Iryo y posterior colisión con el Alvia, causando la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos. (Leer más https://acortar.link/o7JxNS)

· Víctimas de Angrois y Adamuz avisan de que "las tragedias se repiten" por un Estado "que mira hacia otro lado"

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 y la asociación de afectados por el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) en enero de este año subrayan que "sin verdad, justicia e investigaciones independientes, las tragedias se repiten". (Leer más https://acortar.link/Tr4jCU)

· La mujer del consejero andaluz de Fomento, entre las supervivientes del accidente de Urda: "Tuvo mucha suerte"

El consejero andaluz de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, ha confirmado este jueves que su mujer es una de las supervivientes del trágico accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda (Toledo) y que tuvo "mucha suerte" porque iba en uno de los coches más afectados, el siete del AVE. (Leer más https://acortar.link/RzqBrP)