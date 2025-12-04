Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 4 de diciembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 4 de diciembre hasta las 19 horas:

· Investigan la muerte violenta de un niño de cuatro años en Garrucha (Almería) cuya madre y otro varón han sido detenidos

La Guardia Civil ha detenido a la madre de un menor de cuatro años de edad y a otro hombre ante la muerte violenta del pequeño, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en la noche de este miércoles en una playa de Garrucha (Almería). Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press los arrestos tanto de la madre como el del varón, cuya relación con la progenitora está por determinar, si bien no se trata del padre del pequeño fallecido. (Leer más https://acortar.link/OQCdGn)

· La Fiscalía abre diligencias al secretario general de PSOE de Torremolinos (Málaga) por presunto acoso sexual

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras la denuncia presentada por una militante socialista contra el secretario general del PSOE del municipio malagueño de Torremolinos, Antonio Navarro, por un presunto acoso sexual. (Leer más https://acortar.link/41YOpw)

· Susana Díaz cree que el caso Salazar daña la "reputación" del PSOE y pide "revisar" cómo funciona el canal antiacoso

La senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha advertido este jueves de que la "reputación" del PSOE "se ve dañada" tras lo sucedido en torno a las denuncias que por supuesto acoso sexual se han dirigido contra el exasesor de la Presidencia del Gobierno Francisco Salazar, así como ha abogado por "revisar" el funcionamiento del canal interno "antiacoso" del PSOE ante casos como éste. (Leer más https://acortar.link/aMJ7ge)

· Moreno defiende la solidaridad ante la ordinalidad y la "transformación" de Andalucía frente al exceso de "autocrítica"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este jueves, 4 de diciembre, en el que se conmemora el Día de la Bandera de Andalucía, la "transformación" que ha experimentado la comunidad autónoma en los últimos años pese al exceso de "autocrítica" que detecta entre su población, así como ha reivindicado el principio de solidaridad en contraposición con la "fea" palabra de la "ordinalidad", aludiendo así a uno de los principios en los que se podría basar el nuevo modelo de financiación autonómica pendiente de plantear por el Ministerio de Hacienda. (Leer más https://acortar.link/WenuK4)

· IU expedienta a sus dos ediles en Pinos Puente (Granada) tras promover una moción de censura con PP contra el PSOE

La dirección colegiada provincial de IU en Granada ha propuesto la apertura de un expediente informativo a sus dos concejales en Pinos Puente, tras promover una moción de censura con PP e independientes para relevar al alcalde de este municipio del área metropolitana granadina, Enrique Medina, del PSOE, con el que la coalición de izquierdas había venido gobernando desde el inicio del mandato municipal. (Leer más https://acortar.link/5O2U1N)