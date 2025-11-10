Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 10 de noviembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 10 de noviembre hasta las 19 horas:

· Tres detenidos acusados de agresión sexual grupal a una mujer en un garaje abandonado de Cartaya (Huelva)

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres por su presunta participación en un delito de agresión sexual grupal a una mujer en un garaja abandonado de la localidad de Cartaya (Huelva). (Leer más https://acortar.link/KDK5b1)

· El obispo de Cádiz suspende su agenda para esclarecer las acusaciones de pederastia, que califica de "graves y falsas"

El Obispado de Cádiz y Ceuta, en relación a una denuncia recibida en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España sobre un posible caso de pederastia del obispo de la Diócesis, Rafael Zornoza, ha asegurado que las acusaciones "son muy graves y falsas" y ha suspendido temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos. (Leer más https://acortar.link/wrKOje)

· Sanz nombra como viceconsejero de Sanidad a Nicolás Navarro, hasta ahora vicepresidente de la Diputación de Granada

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este lunes el nombramiento de Nicolás Navarro como viceconsejero de Sanidad del nuevo equipo de Antonio Sanz. Navarro ha sido hasta hoy vicepresidente primero de la Diputación de Granada, portavoz y diputado delegado de Presidencia y Proyectos Estratégicos en el organismo provincial. (Leer más https://acortar.link/aexIwq)

· Montero afea a Moreno el nombramiento de un viceconsejero de Sanidad que "ejerce en la privada"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este lunes el nombramiento como viceconsejero de Sanidad de Nicolás Navarro, que "ejerce en la (sanidad) privada", y ha considerado que es "toda una declaración de intenciones" por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno. (Leer más https://acortar.link/5tYjj8)

· Muere un trabajador tras caer desde una altura de ocho metros en una nave en Cartaya (Huelva)

Un trabajador ha muerto este lunes tras caer desde una altura de ocho metros en una nave de la localidad de Cartaya (Huelva), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. El accidente se ha producido en una instalación dedicada al mármol en el polígono industrial La Barca sobre las 10,47 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido el aviso de varios testigos que escucharon pedir auxilio a un hombre. (Leer más https://acortar.link/9fNfEX)