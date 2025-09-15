Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 15 de septiembre a las 19 horas

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 15 de septiembre hasta las 19 horas:

· La Audiencia de Sevilla retira a Carcaño su sueldo en la cárcel para indemnizar a la familia de Marta del Castillo

La Audiencia Provincial de Sevilla ha decretado el embargo parcial del salario que recibe Miguel Carcaño por trabajos retribuidos en prisión y el saldo en su cuenta de peculio --el fondo en el que los internos pueden recibir ingresos de familiares-- hasta cubrir la responsabilidad civil con la familia de Marta del Castillo, que asciende a 360.000 euros más intereses. (Leer más https://acortar.link/nHJhwz)

· El SAS anuncia una reducción de la lista de espera quirúrgica en 20.319 pacientes con 108 días de demora media

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado este lunes en su página web los datos de listas de espera correspondientes al corte de junio de 2025, adelantándose a la publicación oficial del Ministerio de Sanidad, que refleja una rebaja de 20.319 pacientes pendientes de operación con garantía y una reducción de 42 días en la demora media, que se sitúa en 108 días. (Leer más https://acortar.link/BVRDZL)

· Moreno reprocha a Sánchez que "recurra al insulto" contra él y rechaza su "fuego de artificio" en política de vivienda

El presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha replicado este lunes las críticas que recibió este domingo por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto que hizo en Málaga junto a la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero. Moreno le ha recriminado sus "pocos argumentos" y que en ese escenario Sánchez "tiene que recurrir al insulto a mi figura" cuando ha sostenido que para las elecciones al Parlamento de Andalucía en 2026 "quedan todavía nueve meses", aunque ha apuntado el origen de esas críticas en que "su candidata todavía no genera ilusión, no despierta interés". (Leer más https://acortar.link/ppLe4p)

· Pedro Sánchez: "Moreno sólo se ha acordado de la sanidad para darle 1.500 millones de euros a compañías privadas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este lunes que el jefe del Ejecutivo español, Juanma Moreno (PP-A), "sólo se ha acordado de la sanidad para darle 1.500 millones de euros a compañías privadas". Durante su intervención ante la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez ha querido dejar claro que Andalucía ha recibido de su Gobierno y con un ejecutivo del PP en la Junta, "unos 54.000 millones de euros adicionales", lo que supone un "47 por ciento más de lo que transfirió" el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy a la comunidad. (Leer más https://acortar.link/uEB1BD)

· Muere una mujer de 58 años y herido un joven en el incendio de una vivienda en Cazalla de la Sierra (Sevilla)

Una mujer de 58 años de edad ha muerto y un joven de 28 ha resultado herido en el incendio registrado en una la madrugada de este lunes 15 de septiembre en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. (Leer más https://acortar.link/TkjzPd)

· Detenido un conductor por el atropello mortal a un peatón en El Ejido (Almería) tras dar positivo en alcohol

La Policía Local de El Ejido (Almería) ha detenido a un conductor que el pasado sábado atropelló en la Avenida Oasis de la localidad a un peatón de 79 años de edad, que falleció posteriormente en el hospital. El arrestado ha dado positivo en el test de alcohol. Fuentes municipales han confirmado a Europa Press el arresto el mismo sábado del conductor, quien a lo largo de este lunes será puesto a disposición judicial del instructor de guardia. (Leer más https://acortar.link/mwatku)