Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 1 de septiembre a las 19 horas

Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 1 de septiembre hasta las 19 horas:

· Andalucía rechaza una condonación de deuda que es "trampa" y "maquillaje contable" por "exigencia" del independentismo

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, ha expresado este lunes su rechazo a una condonación de deuda autonómica que supone una "trampa" y un "maquillaje contable" por "exigencia" del independentismo catalán. (Leer más https://acortar.link/rOOJIt)

· Andalucía suma siete mujeres muertas por violencia de género este 2025 tras confirmarse el asesinato de Motril (Granada)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 54 años que fue encontrada muerta el pasado domingo, 24 de agosto, en Motril (Granada). De este modo, en Andalucía, ascienden a siete las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025, siendo la comunidad que más casos registra en este año. (Leer más https://acortar.link/sTwui9)

· Hallado un cadáver calcinado en un canal soterrado en el Camino del Chorrillo (Sevilla)

La Policía Nacional investiga este lunes el hallazgo de un cadáver calcinado en un canal de agua soterrado situado en la zona del Camino del Chorrillo, perteneciente al municipio de Mairena del Alcor (Sevilla), después de que "un confidente" alertara de la posible existencia de un cuerpo en el lugar. (Leer más https://acortar.link/oJq06r)

· PSOE-A se activa "en modo campaña" para presentar su "alternativa" con Montero compaginando ser candidata y ministra

El secretario de Comunicación Política y Formación del PSOE-A, Fernando López Gil, ha anunciado este lunes que "el PSOE de Andalucía ha activado desde ya a toda su organización en el modo de campaña" de cara a presentar su "alternativa" a las próximas elecciones andaluzas, previstas para el próximo año 2026 y a las que los socialistas concurrirán con una candidatura encabezada por María Jesús Montero, de quien, en todo caso, ha defendido que mantenga sus cargos de vicepresidenta primera y ministra de Hacienda en el Gobierno de España "mientras no se convoquen las elecciones" autonómicas. (Leer más https://acortar.link/GefRuj)

· Andalucía acusa al Gobierno de buscar el "caos" y que CCAA del PP "se desborden" con el reparto de menores migrantes

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha acusado este lunes al Gobierno de central de buscar el "caos" y que comunidades autónomas gobernadas por el PP "se desborden" al hilo del reparto de menores migrantes no acompañados que ha planteado el Ejecutivo central desde las islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. (Leer más https://acortar.link/JZglPJ)