Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 17 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 17 de marzo hasta las 19 horas:

· Jaén vive una intensa jornada con los reyes para cerrar el 1.200 aniversario de su capitalidad

La ciudad de Jaén ha vivido una intensa jornada este martes con la visita de los reyes de España para cerrar el 1.200 aniversario de su capitalidad. Desde primera hora de la mañana cientos de personas y alumnado de diferentes centros educativos se han congregado en la plaza de Santa María situada junto al Ayuntamiento y que, bajo un sol primaveral, ha lucido repleta de banderas de España. (Leer más https://acortar.link/fcCKR1)

· Un juzgado archiva la causa contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla) por presunto acoso a un menor

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha ordenado el archivo de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana de La Algaba, Diego Manuel Agüera, por presunto acoso a un menor. Agüera renunció a su cargo el pasado 23 de febrero Agüera tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía para hacer "un paréntesis" en su vida política y dedicarse "plenamente" a su defensa de una denuncia que atribuía a que se habría "malignamente interpretado una conversación". (Leer más https://acortar.link/B2jdpn)

· Un fallecido y un herido tras el derrumbe de un muro en Benarrabá (Málaga)

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida tras el derrumbe de un muro este martes por la mañana en la localidad malagueña de Benarrabá. En este sentido han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, cuerpo que ha actuado tras ser sido movilizado por este suceso. (Leer más https://acortar.link/e0faEX)

· La familia de la joven desaparecida en Motril (Granada) en 2000 pide reforzar su búsqueda tras el caso de Hornachos

La familia de María Teresa, la joven que desapareció el 18 de agosto de 2000 en una céntrica calle de Motril, en la costa de Granada, cuando se dirigía a encontrarse con un grupo de amigos, ha pedido más medios para su búsqueda tras el éxito de la investigación desarrollada por la Guardia Civil hasta poner ante la justicia a los presuntos autores de la desaparición y muerte de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz). (Leer más https://acortar.link/nP7CTQ)

· Airbus elevará un 30% la producción del C295 en Sevilla tras los contratos firmados con Defensa

Airbus aumentará un 30% la producción del avión militar C295 en su línea de montaje final (FAL) de Sevilla, donde pasará de fabricar 10 a 13 unidades al año, en el marco del incremento de carga de trabajo derivado de los contratos firmados en los últimos años con el Ejército del Aire y del Espacio. (Leer más https://acortar.link/XZG1GE)