Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 21 de octubre a las 14 horas

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 21 de octubre hasta las 14 horas:

· Amama pide a Fiscalía que investigue la "presunta destrucción" de mamografías por el SAS y que intervenga los servidores

La asociación Amama ha registrado este martes un escrito en la Fiscalía Superior de Andalucía en el que pide al citado órgano que se investigue la "presunta destrucción" de pruebas diagnósticas (mamografías) por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que intervenga o copie los servidores y plataformas del SAS "a fin de evitar la destrucción o manipulación" de pruebas.

· Moreno anuncia la contratación de 4.371 profesionales sanitarios en 2026, 1.200 médicos, y una "reforma a fondo" del SAS

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado este martes que la Administración autonómica contratará a 4.371 profesionales sanitarios en 2026, de los cuales 1.200 serán médicos, incluidos en esa cifra los Médicos Internos Residentes (MIR), anuncio que ha hecho durante su participación en el Foro ABC. Esas contrataciones las ha enmarcado Moreno en el propósito de "seguir avanzando hacia la mejor atención sanitaria posible" y le ha puesto fecha a ese incremento del personal sanitario por cuanto ha precisado que a la mitad de ellos, 2.292, se contratarán antes de que acabe el año.

· La Fiscalía investiga la difusión en redes de imágenes de menores señaladas como acosadoras de Sandra Peña y pide retirarlas

La Fiscalía de Sevilla ha anunciado este martes que ha pedido, a través de la especialidad de Criminalidad Informática, a una red social la retirada de las imágenes de tres menores que las identifica como supuestas acosadoras del centro escolar Irlandesas Loreto, en el marco del presunto suicidio de una joven de 14 años que el pasado martes se precipitó desde una azotea tras haber sufrido acoso escolar en el mencionado colegio.

· La Junta aprobará la próxima semana un presupuesto 'récord' en 2026 con 51.597 millones: "Es posible porque hay estabilidad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que la próxima semana se aprobará el proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad para 2026, que ascenderá a 51.597 millones, lo que supone un crecimiento del 5,6 por ciento respecto a las cuentas del presente ejercicio, es decir, 2.700 millones más.

· El presunto yihadista de Algeciras pide la absolución y que le internen en un centro hasta "no ser un peligro"

La Audiencia Nacional (AN) ha dejado este martes visto para sentencia el juicio contra el presunto yihadista de Algeciras, Yassine Kanjaa, cuya defensa ha pedido su absolución pero que esté interno en un centro hasta que no suponga un "peligro" para nadie. La defensa admite que asesinó al sacristán pero alega que no era consciente por su esquizofrenia y niega yihadismo.