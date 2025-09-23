Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 23 de septiembre a las 14 horas

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 23 de septiembre hasta las 14 horas:

· Moreno anuncia una deducción fiscal de 100 euros para propietarios de animales de compañía por gastos veterinarios

El Presupuesto de Andalucía para el año 2026 incluirá un nuevo paquete de rebajas fiscales de las que se podrán beneficiar miles de ciudadanos andaluces, como una deducción del 30 por ciento en gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. La estimación del impacto que tendrá esta medida alcanza los 12 millones al año, que se traducirá, en la práctica, en más "capacidad de ahorro" para todos aquellos andaluces que compartan su vida con un animal de compañía. (Leer más https://acortar.link/Pg4fcv)

· Las hermanas de García Caparrós confían en saber la verdad sobre quién disparó a su hermano: "Lo taparon"

Las hermanas de Manuel José García Caparrós confían en conocer los detalles de la llamada Comisión de Encuesta que recoge lo sucedido en torno a la muerte de su hermano el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación pro autonomía andaluza en Málaga capital donde se vio involucrado en una carga policial y recibió un disparo mortal. Consideran que "muchísima gente lo vio todo" y sin embargo, a quien disparó a su hermano, creen que "lo taparon". (Leer más https://acortar.link/RkCogN)

· Un Juzgado de Violencia de Granada advirtió en febrero que los fallos de las pulseras afectaban a "multitud" de causas

La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada indicó en febrero de este año, durante la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, que el sistema de control de las pulseras telemáticas estaba fallando y que, dado que se ha acordado la imposición de "muchísimos dispositivos", estos "problemas" se estaban produciendo en "multitud de causas penales". (Leer más https://acortar.link/Rx0p2i)

· La Guardia Civil redobla la vigilancia en el Estrecho con el nuevo buque 'Duque de Ahumada' y mejoras en el SIVE

La Guardia Civil ha redoblado la vigilancia marítima de las fronteras marítimas al incorporar al Servicio Marítimo el nuevo buque oceánico 'Duque de Ahumada', que pasará a ser una pieza clave en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y contra la migración irregular y el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, al tener como base la Zona Franca de Cádiz. (Leer más https://acortar.link/fx1zEr)

· Evacuados dos heridos por el incendio de un camión en Carmona que mantiene cortada la A-4 sentido Sevilla

Dos personas han sido evacuadas al hospital tras resultar heridas en un accidente de tráfico entre dos camiones, uno de ellos incendiado, registrado en la madrugada de este martes 23 de septiembre en la A-4 a la altura de la localidad sevillana de Carmona. (Leer más https://acortar.link/8dqBsp)